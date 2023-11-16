Инициатор иска против курганского правительства пострадал от давления на бизнес

«Новый ресурс» лишился субсидий после судебных разбирательств с правительством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане предприниматели, которые судились с правительством из-за концессионного соглашения на мусоросортировку, заявили о давлении на бизнес. После споров власти лишили ООО «Новый ресурс» субсидии, которую ранее предоставили. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с темой концессионного соглашения и стройкой мусороперерабатывающего предприятия.

«ООО „Новый ресурс“ было включено в реестр получателей субсидии. После того, как общество заявило о намерении участвовать в конкурсном отборе в рамках планируемого концессионного соглашения на создание мусороперерабатывающего комплекса, в отношении предприятия начались выездные проверки, с целью давления на бизнес и предприятию было отказано в предоставлении субсидии», — рассказал источник, близкий к теме мусорной реформы в Курганской области.

«Новый ресурс» не согласилось с решением правительства о субсидиях и не получило ответа, почему такое решение было принято. Затем общество обратилось в Арбитражный суд Курганской области, где было принято исковое заявление о взыскании убытков в пользу компании на сумму более 6 млн рублей. Предварительное судебное заседание назначили на 20 декабря, по данным с сайта суда.

Корреспондент URA.RU направил запрос ответчику — правительству Курганской области. После получения ответа, в новость будет добавлен комментарий. Представитель заявителя — ООО «Новый ресурс» отказался дать комментарий журналисту.

Ранее URA.RU писало, что департамент курганского правительства проиграл спор ФАС. Торги на заключение конценссионного соглашения прошли с нарушением антимонопольного законодательства.