Курганские чиновники проиграли спор с ФАС из-за проекта на миллиард рублей

31 октября 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд Москвы отказал департаменту в признании незаконным предупреждения от ФАС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арбитражный суд Москвы по делу о проекте строительства мусорного полигона в Курганской области решил, что торги на заключение концессионного соглашения между бизнесменами и областным департаментом были проведены с нарушением антимонопольного законодательства. Такое соглашение подразумевает, что предприниматель получает право на временное или постоянное владение гособъектом. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда в документах по данному спору. «Девятый арбитражный апелляционный суд <…> рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области на решение арбитражного суда города Москвы по заявлению департамента <…> к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) <…> о признании незаконным предупреждения <…> постановил: решение арбитражного суда города Москвы <…> оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — указано в резолютивной части постановления суда в картотеке арбитражных дел на сайте. Арбитражный суд Москвы ранее отказался удовлетворить заявление департамента о признании незаконным предупреждения ФАС. Мусорный полигон по договору концессии власти планировали построить до 2024 года. На реализацию проекта было выделено более миллиарда рублей. Корреспондент направил запросы в департамент информационной политики Курганской области и ФАС России. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU писало, что Федеральная антимонопольная служба России приняла жалобу от курганской компании на действия департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона. Спор между организацией и ведомством возник из-за договора концессии на строительство объекта по переработке мусора в области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Москвы по делу о проекте строительства мусорного полигона в Курганской области решил, что торги на заключение концессионного соглашения между бизнесменами и областным департаментом были проведены с нарушением антимонопольного законодательства. Такое соглашение подразумевает, что предприниматель получает право на временное или постоянное владение гособъектом. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда в документах по данному спору. «Девятый арбитражный апелляционный суд <…> рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области на решение арбитражного суда города Москвы по заявлению департамента <…> к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) <…> о признании незаконным предупреждения <…> постановил: решение арбитражного суда города Москвы <…> оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — указано в резолютивной части постановления суда в картотеке арбитражных дел на сайте. Арбитражный суд Москвы ранее отказался удовлетворить заявление департамента о признании незаконным предупреждения ФАС. Мусорный полигон по договору концессии власти планировали построить до 2024 года. На реализацию проекта было выделено более миллиарда рублей. Корреспондент направил запросы в департамент информационной политики Курганской области и ФАС России. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU писало, что Федеральная антимонопольная служба России приняла жалобу от курганской компании на действия департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона. Спор между организацией и ведомством возник из-за договора концессии на строительство объекта по переработке мусора в области.