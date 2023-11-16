Астрахань.ру: обрушившийся дом не попал под программу капремонта

16 ноября 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Дома, стоящие по соседству с обрушившимся, были отремонтированы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Астрахани обрушился жилой дом Два дома в Астрахани, которые находятся напротив частично обрушившейся пятиэтажки, были отремонтированы в прошлом году. Об этом URA.RU сообщил главред издания «Астрахань.ру» Максим Поротников, который находится на месте ЧП. По его словам, по какой-то причине ремонт не затронул дом, где вечером 16 ноября обрушились два подъезда. «Два дома, которые находятся напротив, в прошлом году как раз по программе капремонта были отремонтированы. Там были отремонтированы фасады, коммуникации. Этот дом, насколько я понимаю, в программу капремонта по каким-то причинам не попал. Что еще? Или не дошли пока руки», — сообщил Максим Поротников URA.RU. Главред «Астрахань.ру» также предположил, что дом не был отремонтирован из-за отсутствия нормального управления. «Может быть и готовы [к ремонту]. Но контингент тут не самый… проживает. Не буду грести всех под одну гребенку, но мы были свидетелями нескольких историй, когда не совсем трезвые люди рвались в собственные дома, чтобы забрать не документы, а то, что было на кухне», — рассказал Поротников. По его словам, пострадавший дом находится близко к историческому центру Астрахани. Рядом находятся вокзал и несколько крупных торговых центров города. Район состоит из хрущевок, построенных в 1960—1964 годах, рассказал Поротников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Два дома в Астрахани, которые находятся напротив частично обрушившейся пятиэтажки, были отремонтированы в прошлом году. Об этом URA.RU сообщил главред издания «Астрахань.ру» Максим Поротников, который находится на месте ЧП. По его словам, по какой-то причине ремонт не затронул дом, где вечером 16 ноября обрушились два подъезда. «Два дома, которые находятся напротив, в прошлом году как раз по программе капремонта были отремонтированы. Там были отремонтированы фасады, коммуникации. Этот дом, насколько я понимаю, в программу капремонта по каким-то причинам не попал. Что еще? Или не дошли пока руки», — сообщил Максим Поротников URA.RU. Главред «Астрахань.ру» также предположил, что дом не был отремонтирован из-за отсутствия нормального управления. «Может быть и готовы [к ремонту]. Но контингент тут не самый… проживает. Не буду грести всех под одну гребенку, но мы были свидетелями нескольких историй, когда не совсем трезвые люди рвались в собственные дома, чтобы забрать не документы, а то, что было на кухне», — рассказал Поротников. По его словам, пострадавший дом находится близко к историческому центру Астрахани. Рядом находятся вокзал и несколько крупных торговых центров города. Район состоит из хрущевок, построенных в 1960—1964 годах, рассказал Поротников.