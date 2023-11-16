16 ноября 2023

Под Челябинском четыре машины попали в ДТП, есть раненые. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло в условиях ограниченной видимости Фото:

В Сосновском районе Челябинской области произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадал один человек, сообщили 17 ноября в райотделе ГИБДД.

«Массовое ДТП произошло вечером 16 ноября на автодороге „Западный обход города Челябинска“, недалеко от поселка Есаульского. Водитель мини-грузовика „Соллерс“ выехал на встречную полосу (обгон разрешен), но не успел вернуться на свою полосу, столкнувшись с грузовиком DAF и Ладой XRay, которые двигались во встречном направлении. В ДТП попал и Hyundai Solaris, наехавший на вставшие на дороге автомобили», — сообщили в отделе ГИБДД.

Водителя «Cоллерса» зажало в кабине, на место выезжали сотрудники МЧС и скорая помощь. Мужчина госпитализирован с телесными повреждениями.

В кабине «Соллерса» зажало водителя
В кабине «Соллерса» зажало водителя
Фото:
«Лада» не подлежит восстановлению
«Лада» не подлежит восстановлению
Фото:
Обломки автомобилей разметало по дороге
Обломки автомобилей разметало по дороге
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В Сосновском районе Челябинской области произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадал один человек, сообщили 17 ноября в райотделе ГИБДД. «Массовое ДТП произошло вечером 16 ноября на автодороге „Западный обход города Челябинска“, недалеко от поселка Есаульского. Водитель мини-грузовика „Соллерс“ выехал на встречную полосу (обгон разрешен), но не успел вернуться на свою полосу, столкнувшись с грузовиком DAF и Ладой XRay, которые двигались во встречном направлении. В ДТП попал и Hyundai Solaris, наехавший на вставшие на дороге автомобили», — сообщили в отделе ГИБДД. Водителя «Cоллерса» зажало в кабине, на место выезжали сотрудники МЧС и скорая помощь. Мужчина госпитализирован с телесными повреждениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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