Под Челябинском четыре машины попали в ДТП, есть раненые. Фото

17 ноября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

ДТП произошло в условиях ограниченной видимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадал один человек, сообщили 17 ноября в райотделе ГИБДД. «Массовое ДТП произошло вечером 16 ноября на автодороге „Западный обход города Челябинска“, недалеко от поселка Есаульского. Водитель мини-грузовика „Соллерс“ выехал на встречную полосу (обгон разрешен), но не успел вернуться на свою полосу, столкнувшись с грузовиком DAF и Ладой XRay, которые двигались во встречном направлении. В ДТП попал и Hyundai Solaris, наехавший на вставшие на дороге автомобили», — сообщили в отделе ГИБДД. Водителя «Cоллерса» зажало в кабине, на место выезжали сотрудники МЧС и скорая помощь. Мужчина госпитализирован с телесными повреждениями. В кабине «Соллерса» зажало водителя Фото: отдел ГИБДД по Сосновскому району «Лада» не подлежит восстановлению Фото: отдел ГИБДД по Сосновскому району Обломки автомобилей разметало по дороге Фото: отдел ГИБДД по Сосновскому району

В Сосновском районе Челябинской области произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадал один человек, сообщили 17 ноября в райотделе ГИБДД. «Массовое ДТП произошло вечером 16 ноября на автодороге „Западный обход города Челябинска“, недалеко от поселка Есаульского. Водитель мини-грузовика „Соллерс“ выехал на встречную полосу (обгон разрешен), но не успел вернуться на свою полосу, столкнувшись с грузовиком DAF и Ладой XRay, которые двигались во встречном направлении. В ДТП попал и Hyundai Solaris, наехавший на вставшие на дороге автомобили», — сообщили в отделе ГИБДД. Водителя «Cоллерса» зажало в кабине, на место выезжали сотрудники МЧС и скорая помощь. Мужчина госпитализирован с телесными повреждениями.