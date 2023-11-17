Песков: Кремль по традиции соберет вопросы граждан к прямой линии Путина

Кремль соберет вопросы россиян к прямой линии Владимира Путина, заявил Песков
Кремль будет по традиции собирать вопросы россиян к предстоящей прямой линии президента России Владимира Путина, заявил Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что прямая линия российского лидера пройдет совместно с большой пресс-конференцией.
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