Песков: Кремль по традиции соберет вопросы граждан к прямой линии Путина

17 ноября 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Кремль соберет вопросы россиян к прямой линии Владимира Путина, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль будет по традиции собирать вопросы россиян к предстоящей прямой линии президента России Владимира Путина, заявил Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что прямая линия российского лидера пройдет совместно с большой пресс-конференцией.

Кремль будет по традиции собирать вопросы россиян к предстоящей прямой линии президента России Владимира Путина, заявил Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что прямая линия российского лидера пройдет совместно с большой пресс-конференцией.