В Кремле рассказали, как пройдет прямая линия Путина

Дата проведения прямой линии Владимира Путина уже определена, заявил Дмитрий Песков
Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году объединят в одно мероприятие. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Прямая линия и большая пресс-конференция Путина будут объединены», — передает слова Пескова РИА Новости. Он добавил, что мероприятие состоится в этом году. Дата проведения уже согласована, заключил Песков.
Пресс-конференция с Владимиром Путиным должна состоятся до конца этого года. По словам Пескова, данный формат очень востребован у аудитории, передает «Ридус».
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