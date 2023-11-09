В Кремле рассказали, как пройдет прямая линия Путина

Песков: прямая линия и пресс-конференция Путина будут объединены
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дата проведения прямой линии Владимира Путина уже определена, заявил Дмитрий Песков Фото:

Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году объединят в одно мероприятие. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Прямая линия и большая пресс-конференция Путина будут объединены», — передает слова Пескова РИА Новости. Он добавил, что мероприятие состоится в этом году. Дата проведения уже согласована, заключил Песков.

Пресс-конференция с Владимиром Путиным должна состоятся до конца этого года. По словам Пескова, данный формат очень востребован у аудитории, передает «Ридус».

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Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году объединят в одно мероприятие. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Прямая линия и большая пресс-конференция Путина будут объединены», — передает слова Пескова РИА Новости. Он добавил, что мероприятие состоится в этом году. Дата проведения уже согласована, заключил Песков. Пресс-конференция с Владимиром Путиным должна состоятся до конца этого года. По словам Пескова, данный формат очень востребован у аудитории, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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