Путин рассказал, о чем бы мог написать книгу

Путин заявил, что мог бы написать книгу о любви

17 ноября 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Путин рассказал о том, какой роман мог бы написать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин рассказал о том, какое произведение мог бы написать. Есть большое количество тем, на которые можно было бы это сделать. Например, о любви. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Российскому лидеру задали вопрос о том, какую книгу он бы мог написать, а также как бы ее назвал. «В истории был случай, когда Горький или, если я ошибусь, вы меня поправьте, пришел к Толстому. Лев Николаевич спросил у него, о чем тот пишет. Горький говорит: „Не пишу, не о чем писать“. И Толстой сказал: „Пишите о том, почему не о чем писать. Это очень глубокая вещь“», — ответил глава государства. По словам Путина, на сегодняшний день есть большое количество тем, на которые можно было бы написать книгу. «Во все времена, на переломных моментах истории или в застойные времена, всегда есть вечные темы», — сказал президент. Он добавил, что одной из таких тем является любовь.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, какое произведение мог бы написать. Есть большое количество тем, на которые можно было бы это сделать. Например, о любви. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Российскому лидеру задали вопрос о том, какую книгу он бы мог написать, а также как бы ее назвал. «В истории был случай, когда Горький или, если я ошибусь, вы меня поправьте, пришел к Толстому. Лев Николаевич спросил у него, о чем тот пишет. Горький говорит: „Не пишу, не о чем писать“. И Толстой сказал: „Пишите о том, почему не о чем писать. Это очень глубокая вещь“», — ответил глава государства. По словам Путина, на сегодняшний день есть большое количество тем, на которые можно было бы написать книгу. «Во все времена, на переломных моментах истории или в застойные времена, всегда есть вечные темы», — сказал президент. Он добавил, что одной из таких тем является любовь.