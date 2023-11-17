В Узбекистане вертолет Ми-8 потерпел крушение

17 ноября 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

В результате крушения весь экипаж погиб Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Узбекистане вечером 17 ноября во время тренировочного полета разбился вертолет МИ-8. По данным Минобороны страны, весь экипаж погиб. «17 ноября 2023 г. в 20:15 вертолет Ми-8 командования Войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне „Каттакурган“ потерпел крушение. В результате аварии экипаж вертолета погиб», — сообщается в официальном telegram-канале оборонного ведомства Узбекистана. Выяснением причин крушения занимается специальная комиссия.

В Узбекистане вечером 17 ноября во время тренировочного полета разбился вертолет МИ-8. По данным Минобороны страны, весь экипаж погиб. «17 ноября 2023 г. в 20:15 вертолет Ми-8 командования Войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне „Каттакурган“ потерпел крушение. В результате аварии экипаж вертолета погиб», — сообщается в официальном telegram-канале оборонного ведомства Узбекистана. Выяснением причин крушения занимается специальная комиссия.