17 ноября 2023

В Узбекистане вертолет Ми-8 потерпел крушение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, вертолет, милитари, армия, ми-8, милитаризация, птица, z войска, лопасть вертолета
В результате крушения весь экипаж погиб Фото:

В Узбекистане вечером 17 ноября во время тренировочного полета разбился вертолет МИ-8. По данным Минобороны страны, весь экипаж погиб.

«17 ноября 2023 г. в 20:15 вертолет Ми-8 командования Войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне „Каттакурган“ потерпел крушение. В результате аварии экипаж вертолета погиб», — сообщается в официальном telegram-канале оборонного ведомства Узбекистана. Выяснением причин крушения занимается специальная комиссия.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Узбекистане вечером 17 ноября во время тренировочного полета разбился вертолет МИ-8. По данным Минобороны страны, весь экипаж погиб. «17 ноября 2023 г. в 20:15 вертолет Ми-8 командования Войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне „Каттакурган“ потерпел крушение. В результате аварии экипаж вертолета погиб», — сообщается в официальном telegram-канале оборонного ведомства Узбекистана. Выяснением причин крушения занимается специальная комиссия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...