Над майорами ФСБ состоялся суд за вымогательство 1 млн долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, судебное дело, том дела
В Москве началось рассмотрение уголовного дела майоров ФСБ в отставке Фото:

В Москве началось рассмотрение уголовного дела майоров ФСБ в отставке Сергея Беспалова и Евгения Свиридова, которые обвиняются в двух эпизодах вымогательства. По версии следствия, они требовали по одному миллиону долларов в обмен на прекращение уголовного преследования или за общее покровительство.

«Беспалов и Свиридов, имея информацию об уголовном деле в отношении скрывающегося за рубежом предпринимателя, связались с его доверенными лицами и предложили помощь в непривлечении бизнесмена к уголовной ответственности и оказание ему дальнейшего покровительства», — пишет газета «Коммерсант». Отмечается, что за это они потребовали один миллион долларов. К тому же, похожее обращение они направили уехавшему за границу банкиру Илье Клигману.

В материале газеты отмечается, что обещания в покровительстве экс-майоры не выполняли. В настоящее время их обвиняют в двух эпизодах вымогательства взятки.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве началось рассмотрение уголовного дела майоров ФСБ в отставке Сергея Беспалова и Евгения Свиридова, которые обвиняются в двух эпизодах вымогательства. По версии следствия, они требовали по одному миллиону долларов в обмен на прекращение уголовного преследования или за общее покровительство. «Беспалов и Свиридов, имея информацию об уголовном деле в отношении скрывающегося за рубежом предпринимателя, связались с его доверенными лицами и предложили помощь в непривлечении бизнесмена к уголовной ответственности и оказание ему дальнейшего покровительства», — пишет газета «Коммерсант». Отмечается, что за это они потребовали один миллион долларов. К тому же, похожее обращение они направили уехавшему за границу банкиру Илье Клигману. В материале газеты отмечается, что обещания в покровительстве экс-майоры не выполняли. В настоящее время их обвиняют в двух эпизодах вымогательства взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...