Над майорами ФСБ состоялся суд за вымогательство 1 млн долларов

В Москве началось рассмотрение уголовного дела майоров ФСБ в отставке Сергея Беспалова и Евгения Свиридова, которые обвиняются в двух эпизодах вымогательства. По версии следствия, они требовали по одному миллиону долларов в обмен на прекращение уголовного преследования или за общее покровительство.
«Беспалов и Свиридов, имея информацию об уголовном деле в отношении скрывающегося за рубежом предпринимателя, связались с его доверенными лицами и предложили помощь в непривлечении бизнесмена к уголовной ответственности и оказание ему дальнейшего покровительства», — пишет газета «Коммерсант». Отмечается, что за это они потребовали один миллион долларов. К тому же, похожее обращение они направили уехавшему за границу банкиру Илье Клигману.
В материале газеты отмечается, что обещания в покровительстве экс-майоры не выполняли. В настоящее время их обвиняют в двух эпизодах вымогательства взятки.
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