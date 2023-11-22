В Челябинске обледенела взлетно-посадочная полоса аэропорта

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Новый терминал внутренних авиалиний в аэропорту «Курчатов». Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Одному из рейсов, приземляющихся в Челябинске, пришлось ждать очистки взлетно-посадочной полосы Фото:

В аэропорту имени Курчатова в Челябинске 22 ноября обледенела взлетно-посадочная полоса (ВПП). Как сообщили URA.RU в приемной гендиректора воздушной гавани, сейчас идут работы по очистке ВПП.

«В настоящее время проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы от наледи. Рейсы удачно приземляются и взлетают. Ситуация находится на контроле», — сообщили URA.RU в приемной.

По данным издания «КП», образовавшаяся корка помешала посадить самолет рейса Москва-Челябинск. Судну пришлось кружить над городом в ожидании разрешения на посадку.

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В аэропорту имени Курчатова в Челябинске 22 ноября обледенела взлетно-посадочная полоса (ВПП). Как сообщили URA.RU в приемной гендиректора воздушной гавани, сейчас идут работы по очистке ВПП. «В настоящее время проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы от наледи. Рейсы удачно приземляются и взлетают. Ситуация находится на контроле», — сообщили URA.RU в приемной. По данным издания «КП», образовавшаяся корка помешала посадить самолет рейса Москва-Челябинск. Судну пришлось кружить над городом в ожидании разрешения на посадку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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