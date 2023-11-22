В Челябинске обледенела взлетно-посадочная полоса аэропорта

22 ноября 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Одному из рейсов, приземляющихся в Челябинске, пришлось ждать очистки взлетно-посадочной полосы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту имени Курчатова в Челябинске 22 ноября обледенела взлетно-посадочная полоса (ВПП). Как сообщили URA.RU в приемной гендиректора воздушной гавани, сейчас идут работы по очистке ВПП. «В настоящее время проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы от наледи. Рейсы удачно приземляются и взлетают. Ситуация находится на контроле», — сообщили URA.RU в приемной. По данным издания «КП», образовавшаяся корка помешала посадить самолет рейса Москва-Челябинск. Судну пришлось кружить над городом в ожидании разрешения на посадку.

В аэропорту имени Курчатова в Челябинске 22 ноября обледенела взлетно-посадочная полоса (ВПП). Как сообщили URA.RU в приемной гендиректора воздушной гавани, сейчас идут работы по очистке ВПП. «В настоящее время проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы от наледи. Рейсы удачно приземляются и взлетают. Ситуация находится на контроле», — сообщили URA.RU в приемной. По данным издания «КП», образовавшаяся корка помешала посадить самолет рейса Москва-Челябинск. Судну пришлось кружить над городом в ожидании разрешения на посадку.