В Челябинске обледенела взлетно-посадочная полоса аэропорта

Одному из рейсов, приземляющихся в Челябинске, пришлось ждать очистки взлетно-посадочной полосы
В аэропорту имени Курчатова в Челябинске 22 ноября обледенела взлетно-посадочная полоса (ВПП). Как сообщили URA.RU в приемной гендиректора воздушной гавани, сейчас идут работы по очистке ВПП.
«В настоящее время проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы от наледи. Рейсы удачно приземляются и взлетают. Ситуация находится на контроле», — сообщили URA.RU в приемной.
По данным издания «КП», образовавшаяся корка помешала посадить самолет рейса Москва-Челябинск. Судну пришлось кружить над городом в ожидании разрешения на посадку.
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