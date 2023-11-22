22 ноября 2023

Премьер Испании Санчес готовится признать Государство Палестина

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, траур, цветы, мемориал, траурные цветы, палестина, флаг палестины
По мнению Санчеса признание Палестины является единственным возможным решением конфликта Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Премьер-министр Испании Педро Санчес готовит заявление, чтобы признать государство Палестина в ходе визита в Израиль. Об этом сообщают испанские правительственные источники.

«Планируется, что вначале главы государств проведут личную встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. <…> Санчес сообщит главе еврейского государства, что признание Палестины является единственным возможным решением конфликта», — пишет РИА Новости, ссылаясь на источники.

Санчес должен совершить тур по ближневосточным государствам вместе с бельгийским премьер-министром Де Кроо. После разговора с Биньямином Нетаньяху Санчес собирается отправиться на Западный берег реки Иордан в Рамаллу, для переговоров с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Совместный визит в Израиль и Палестину, по мнению экспертов, должен донести позицию ЕС о признании Палестины в качестве государства и способствовать решению конфликта.

С начала военных действий в секторе Газа Президент России Владимир Путин один из первых политиков выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства. Об этом в своих материалах сообщала РТ. Его мнение по этому поводу поддержал президент США Джо Байден. По его словам, палестинский народ заслуживает собственного государства.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес готовит заявление, чтобы признать государство Палестина в ходе визита в Израиль. Об этом сообщают испанские правительственные источники. «Планируется, что вначале главы государств проведут личную встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. <…> Санчес сообщит главе еврейского государства, что признание Палестины является единственным возможным решением конфликта», — пишет РИА Новости, ссылаясь на источники. Санчес должен совершить тур по ближневосточным государствам вместе с бельгийским премьер-министром Де Кроо. После разговора с Биньямином Нетаньяху Санчес собирается отправиться на Западный берег реки Иордан в Рамаллу, для переговоров с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Совместный визит в Израиль и Палестину, по мнению экспертов, должен донести позицию ЕС о признании Палестины в качестве государства и способствовать решению конфликта. С начала военных действий в секторе Газа Президент России Владимир Путин один из первых политиков выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства. Об этом в своих материалах сообщала РТ. Его мнение по этому поводу поддержал президент США Джо Байден. По его словам, палестинский народ заслуживает собственного государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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