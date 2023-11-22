Премьер Испании Санчес готовится признать Государство Палестина

23 ноября 2023 в 02:36 Размер текста - 17 +

По мнению Санчеса признание Палестины является единственным возможным решением конфликта Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Премьер-министр Испании Педро Санчес готовит заявление, чтобы признать государство Палестина в ходе визита в Израиль. Об этом сообщают испанские правительственные источники. «Планируется, что вначале главы государств проведут личную встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. <…> Санчес сообщит главе еврейского государства, что признание Палестины является единственным возможным решением конфликта», — пишет РИА Новости, ссылаясь на источники. Санчес должен совершить тур по ближневосточным государствам вместе с бельгийским премьер-министром Де Кроо. После разговора с Биньямином Нетаньяху Санчес собирается отправиться на Западный берег реки Иордан в Рамаллу, для переговоров с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Совместный визит в Израиль и Палестину, по мнению экспертов, должен донести позицию ЕС о признании Палестины в качестве государства и способствовать решению конфликта. С начала военных действий в секторе Газа Президент России Владимир Путин один из первых политиков выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства. Об этом в своих материалах сообщала РТ. Его мнение по этому поводу поддержал президент США Джо Байден. По его словам, палестинский народ заслуживает собственного государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Испании Педро Санчес готовит заявление, чтобы признать государство Палестина в ходе визита в Израиль. Об этом сообщают испанские правительственные источники. «Планируется, что вначале главы государств проведут личную встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. <…> Санчес сообщит главе еврейского государства, что признание Палестины является единственным возможным решением конфликта», — пишет РИА Новости, ссылаясь на источники. Санчес должен совершить тур по ближневосточным государствам вместе с бельгийским премьер-министром Де Кроо. После разговора с Биньямином Нетаньяху Санчес собирается отправиться на Западный берег реки Иордан в Рамаллу, для переговоров с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Совместный визит в Израиль и Палестину, по мнению экспертов, должен донести позицию ЕС о признании Палестины в качестве государства и способствовать решению конфликта. С начала военных действий в секторе Газа Президент России Владимир Путин один из первых политиков выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства. Об этом в своих материалах сообщала РТ. Его мнение по этому поводу поддержал президент США Джо Байден. По его словам, палестинский народ заслуживает собственного государства.