Паралимпийца Писториуса, осужденного за убийство девушки, выпустят по УДО

Паралимпийский легкоатлет Оскар Писториус, осужденный за убийство своей девушки в 2013 году, будет выпущен из тюрьмы по УДО. Об этом написали в издании Reuters со ссылкой на департамент исправительных учреждений.
«Южноафриканская бывшая паралимпийская звезда Оскар Писториус, заключенный в тюрьму в 2014 году за убийство своей девушки Ривы Стинкамп, получил условно-досрочное освобождение с 5 января», — передает агентство.
Паралимпиец застрелил Стинкамп в 2013 году. В 2014-м его посадили в тюрьму на пять лет за непредумышленное убийство, однако в следующем году приговор сменили на шесть лет. В 2017 году суд приговорил его к 13 годам и пяти месяцам лишения свободы.
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