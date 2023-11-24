ChatGPT сочинил для Путина новогоднюю сказку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин попросил искусственный интеллект придумать новогоднюю сказку Фото:

Нейросеть Chat GPT сочинила новогоднюю сказку для президента России Владимира Путина во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Видео опубликовал журналист Павел Зарубин.

На мероприятии Путин попросил нейросеть придумать для него новогоднюю сказку. «Жили были в далекой стране два друга — Дед Мороз и Снегурочка. Они жили вместе в избушке на краю леса и каждый год готовились к новогодним праздникам», — передает Зарубин начало сказки, озвученной искусственным интеллектом.

На мероприятии также присутствует пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представителю Кремля представили сервис GigaChat. После ознакомления с нейросетью Песков заявил, что было бы здорово, если бы искусственный интеллект проводил брифинги в Кремле вместо него.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нейросеть Chat GPT сочинила новогоднюю сказку для президента России Владимира Путина во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Видео опубликовал журналист Павел Зарубин. На мероприятии Путин попросил нейросеть придумать для него новогоднюю сказку. «Жили были в далекой стране два друга — Дед Мороз и Снегурочка. Они жили вместе в избушке на краю леса и каждый год готовились к новогодним праздникам», — передает Зарубин начало сказки, озвученной искусственным интеллектом. На мероприятии также присутствует пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представителю Кремля представили сервис GigaChat. После ознакомления с нейросетью Песков заявил, что было бы здорово, если бы искусственный интеллект проводил брифинги в Кремле вместо него.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...