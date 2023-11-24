Нейросеть Chat GPT сочинила новогоднюю сказку для президента России Владимира Путина во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Видео опубликовал журналист Павел Зарубин.
На мероприятии Путин попросил нейросеть придумать для него новогоднюю сказку. «Жили были в далекой стране два друга — Дед Мороз и Снегурочка. Они жили вместе в избушке на краю леса и каждый год готовились к новогодним праздникам», — передает Зарубин начало сказки, озвученной искусственным интеллектом.
На мероприятии также присутствует пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представителю Кремля представили сервис GigaChat. После ознакомления с нейросетью Песков заявил, что было бы здорово, если бы искусственный интеллект проводил брифинги в Кремле вместо него.
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