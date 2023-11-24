Алексей Текслер осмотрел крупные стройки соцобъектов в Магнитогорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 ноября во время рабочей поездки в Магнитогорск поставил задачу строить больше жилья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства.

«Поставил задачу увеличивать строительство жилья. Вместе с дорожной инфраструктурой будет строиться более активно и многоквартирное жилье. Новые дороги — это импульс развития жилищного строительства», — цитирует Текслера пресс-служба.

В рамках своего визита он осмотрел новые дороги на шоссе Западное и улице 50-летия Магнитки. Они необходимы для комфортного доступа к жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры. Строительство осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов. Также губернатор проверил ход строительства детсада №2 на 290 мест в 147 микрорайоне. Там же возводят самую большую в городе школу на 1 224 мест.

В пресс-службе отметили, что в 2024 году продолжится транспортная реформу во втором по величине городе региона. Губернатор осмотрел два новых низкопольны односекционных трамвая. Их произвел Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ). Помимо этого, глава области анонсировал строительство крупный спортивный объект с 50-метровым бассейном. По завершению своей поездки Текслер отметил значимость Магнитогорска.

«Магнитогорск — ключевой город для области. Уделяю большое внимание его развитию, лично контролирую те объекты, которые мы здесь реализуем. Уверен, что и в следующем году, и дальше продолжим активное развитие города. Будем двигаться к новым вершинам, к новым победам», — подытожил Текслер.

Текслер оценил ход развития южной части Магнитогорска Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор посетил строящиеся школу и детский сад Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор осмотрел два новых низкозольных трамвая, поставленные в Магнитогорск Фото: пресс-служба правительства Челябинской области