24 ноября 2023

Жена челябинского губернатора подарила деньги талантливым вокалистам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер на Русском экономическом форуме. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер третий год поддерживает участников проекта «Марафон талантов» Фото:

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина наградила деньгами участников X юбилейного сезона народного конкурса «Марафон талантов». Об этом Текслер, как член жюри и учредитель «Фонда 2020», сообщила в социальных сетях.

«Десятый сезон «Марафона талантов» собрал более двух тысяч зрителей в «Таганай —Холе». Я третий год поддерживаю этот проект, а мой «Фонд 2020» учредил спецпремию в рамках конкурса. В этом году сертификатами на 50 тысяч рублей награждены Мурзаева Вилена с песней «Небеса» и хор «Суаре» — студия вокала «Дежавю», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.

В этом сезоне Гран-при в размере 300 тысяч рублей получили девочки из челябинского вокального ансамбля «Тутти». Лучшим солистом в категории «дети» был признан Анзор Худоян из Магнитогорска. Самым талантливым солистом среди взрослых оказался Николай Роткин из Сосновского района.

Супруга главы региона отметила, что за десять лет в марафоне приняли участие более 300 тысяч южноуральцев. По ее словам, подобного уникального проекта нет больше ни в одном регионе. Для участия в конкурсе допускаются участники без ограничений в профессии, возрасте и социальном статусе. В финал тура были отобраны 27 лучших исполнителей из разных уголков области.

Челябинская область — богатейший на таланты регион
Челябинская область — богатейший на таланты регион
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Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина наградила деньгами участников X юбилейного сезона народного конкурса «Марафон талантов». Об этом Текслер, как член жюри и учредитель «Фонда 2020», сообщила в социальных сетях. «Десятый сезон «Марафона талантов» собрал более двух тысяч зрителей в «Таганай —Холе». Я третий год поддерживаю этот проект, а мой «Фонд 2020» учредил спецпремию в рамках конкурса. В этом году сертификатами на 50 тысяч рублей награждены Мурзаева Вилена с песней «Небеса» и хор «Суаре» — студия вокала «Дежавю», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. В этом сезоне Гран-при в размере 300 тысяч рублей получили девочки из челябинского вокального ансамбля «Тутти». Лучшим солистом в категории «дети» был признан Анзор Худоян из Магнитогорска. Самым талантливым солистом среди взрослых оказался Николай Роткин из Сосновского района. Супруга главы региона отметила, что за десять лет в марафоне приняли участие более 300 тысяч южноуральцев. По ее словам, подобного уникального проекта нет больше ни в одном регионе. Для участия в конкурсе допускаются участники без ограничений в профессии, возрасте и социальном статусе. В финал тура были отобраны 27 лучших исполнителей из разных уголков области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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