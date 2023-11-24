Жена челябинского губернатора подарила деньги талантливым вокалистам. Фото

25 ноября 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер третий год поддерживает участников проекта «Марафон талантов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина наградила деньгами участников X юбилейного сезона народного конкурса «Марафон талантов». Об этом Текслер, как член жюри и учредитель «Фонда 2020», сообщила в социальных сетях. «Десятый сезон «Марафона талантов» собрал более двух тысяч зрителей в «Таганай —Холе». Я третий год поддерживаю этот проект, а мой «Фонд 2020» учредил спецпремию в рамках конкурса. В этом году сертификатами на 50 тысяч рублей награждены Мурзаева Вилена с песней «Небеса» и хор «Суаре» — студия вокала «Дежавю», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. В этом сезоне Гран-при в размере 300 тысяч рублей получили девочки из челябинского вокального ансамбля «Тутти». Лучшим солистом в категории «дети» был признан Анзор Худоян из Магнитогорска. Самым талантливым солистом среди взрослых оказался Николай Роткин из Сосновского района. Супруга главы региона отметила, что за десять лет в марафоне приняли участие более 300 тысяч южноуральцев. По ее словам, подобного уникального проекта нет больше ни в одном регионе. Для участия в конкурсе допускаются участники без ограничений в профессии, возрасте и социальном статусе. В финал тура были отобраны 27 лучших исполнителей из разных уголков области. Челябинская область — богатейший на таланты регион Фото: telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler/1398

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина наградила деньгами участников X юбилейного сезона народного конкурса «Марафон талантов». Об этом Текслер, как член жюри и учредитель «Фонда 2020», сообщила в социальных сетях. «Десятый сезон «Марафона талантов» собрал более двух тысяч зрителей в «Таганай —Холе». Я третий год поддерживаю этот проект, а мой «Фонд 2020» учредил спецпремию в рамках конкурса. В этом году сертификатами на 50 тысяч рублей награждены Мурзаева Вилена с песней «Небеса» и хор «Суаре» — студия вокала «Дежавю», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. В этом сезоне Гран-при в размере 300 тысяч рублей получили девочки из челябинского вокального ансамбля «Тутти». Лучшим солистом в категории «дети» был признан Анзор Худоян из Магнитогорска. Самым талантливым солистом среди взрослых оказался Николай Роткин из Сосновского района. Супруга главы региона отметила, что за десять лет в марафоне приняли участие более 300 тысяч южноуральцев. По ее словам, подобного уникального проекта нет больше ни в одном регионе. Для участия в конкурсе допускаются участники без ограничений в профессии, возрасте и социальном статусе. В финал тура были отобраны 27 лучших исполнителей из разных уголков области.