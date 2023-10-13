В финал «Марафона талантов» вышли 27 челябинцев

14 октября 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Лучшие челябинские исполнители выступят в финале конкурса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в рамках зонального тура были отобраны 27 лучших исполнителей из разных уголков региона. Они выступят в финале X юбилейного сезона народного конкурса «Марафон талантов», который состоится в ноябре. Подробности мероприятия раскрыл председатель заксобрания области, член жюри Олег Гербер. «Челябинская область — богатейший на таланты регион. Находясь в составе жюри „Марафона талантов“, я записывал названия коллективов, имена артистов. Потом всегда пересматриваю выступления в записи, потому что они впечатляют, трогают за душу», — заявил Гербер в эфире радио «Комсомольская правда». Гербер отметил, что в состязании может принять участие любой желающий, что дает возможность талантливому человеку из глубинки стать звездой. Для многих конкурсантов челябинская площадка стала стартовой для продолжения творческой карьеры. Кроме того, премиальный фонд фестиваля при поддержке правительства и заксобрания региона составляет один миллион рублей. Ранее стало известно, что челябинский шиномонтажник Альберт Галимов, поющий народные песни, стал участником телевизионного шоу «Талант» на канале «Пятница!». Певец выступил перед ведущей шоу Клава Кокой. А самым известным певцом из Копейска стал Александр Градский.

В Челябинске в рамках зонального тура были отобраны 27 лучших исполнителей из разных уголков региона. Они выступят в финале X юбилейного сезона народного конкурса «Марафон талантов», который состоится в ноябре. Подробности мероприятия раскрыл председатель заксобрания области, член жюри Олег Гербер. «Челябинская область — богатейший на таланты регион. Находясь в составе жюри „Марафона талантов“, я записывал названия коллективов, имена артистов. Потом всегда пересматриваю выступления в записи, потому что они впечатляют, трогают за душу», — заявил Гербер в эфире радио «Комсомольская правда». Гербер отметил, что в состязании может принять участие любой желающий, что дает возможность талантливому человеку из глубинки стать звездой. Для многих конкурсантов челябинская площадка стала стартовой для продолжения творческой карьеры. Кроме того, премиальный фонд фестиваля при поддержке правительства и заксобрания региона составляет один миллион рублей. Ранее стало известно, что челябинский шиномонтажник Альберт Галимов, поющий народные песни, стал участником телевизионного шоу «Талант» на канале «Пятница!». Певец выступил перед ведущей шоу Клава Кокой. А самым известным певцом из Копейска стал Александр Градский.