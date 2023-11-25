25 ноября 2023

Шумков раскрыл курганцам способ духовного очищения

Шумков: духовное очищение не нужно ждать извне
© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Шумков посоветовал курганцам заняться самосовершенствованием Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков посоветовал жителям не ждать, что чудо духовного очищения придет извне. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Мы все время ждем, что очищение страны и народа должно начаться откуда-то извне. Будь сам добрым, искренним, открытым. Верь в то, что таким же образом могут поступать и другие. Только так и может прийти великое внутреннее очищение», — написал в посте Шумков.

По мнению Шумкова, не стоит ждать духовного очищения через божью волю или через каким-то особенным образом проявленных людей, святых старцев. Он добавил, что только через самосовершенствование человек может стать духовно лучше, поскольку именно так и проявляется истинный Бог.

Ранее глава области Шумков пояснил, что стал вынужденным трудоголиком. Однако его высокий темп работы выдерживают не все коллеги, поэтому ему приходится подстраиваться под них.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков посоветовал жителям не ждать, что чудо духовного очищения придет извне. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Мы все время ждем, что очищение страны и народа должно начаться откуда-то извне. Будь сам добрым, искренним, открытым. Верь в то, что таким же образом могут поступать и другие. Только так и может прийти великое внутреннее очищение», — написал в посте Шумков. По мнению Шумкова, не стоит ждать духовного очищения через божью волю или через каким-то особенным образом проявленных людей, святых старцев. Он добавил, что только через самосовершенствование человек может стать духовно лучше, поскольку именно так и проявляется истинный Бог. Ранее глава области Шумков пояснил, что стал вынужденным трудоголиком. Однако его высокий темп работы выдерживают не все коллеги, поэтому ему приходится подстраиваться под них.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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