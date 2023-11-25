Шумков раскрыл курганцам способ духовного очищения

Шумков: духовное очищение не нужно ждать извне

Шумков посоветовал курганцам заняться самосовершенствованием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков посоветовал жителям не ждать, что чудо духовного очищения придет извне. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Мы все время ждем, что очищение страны и народа должно начаться откуда-то извне. Будь сам добрым, искренним, открытым. Верь в то, что таким же образом могут поступать и другие. Только так и может прийти великое внутреннее очищение», — написал в посте Шумков.

По мнению Шумкова, не стоит ждать духовного очищения через божью волю или через каким-то особенным образом проявленных людей, святых старцев. Он добавил, что только через самосовершенствование человек может стать духовно лучше, поскольку именно так и проявляется истинный Бог.

Ранее глава области Шумков пояснил, что стал вынужденным трудоголиком. Однако его высокий темп работы выдерживают не все коллеги, поэтому ему приходится подстраиваться под них.