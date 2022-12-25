Вадим Шумков раскрыл, как стал трудоголиком

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пояснил, что стал вынужденным трудоголиком. Однако его высокий темп работы выдерживают не все коллеги, поэтому ему приходится подстраиваться под них. Об этом глава региона рассказал в интервью курганскому телеканалу.
«Я могу приспосабливаться. Организм с возрастом становится более жестким, но менее гибким, менее адаптивным. В предыдущие годы я мог спать сколько надо, а не сколько нужно. При этом быть в нужное время в нужном месте. Сейчас приходится более аккуратно подходить. В том числе по внутренним причинам и по внешним, потому что не все люди могут такой темп выдерживать долго. Это тоже проблема. Многие настроены на другой ритм работы. У многих мыслительный и трудовой процесс происходит с разной скоростью, это тоже надо учитывать. Если вы сядете на коня и поскачите вперед, задавая свой темп, то гвардия может отстать, причем существенно, надолго и далеко. Я стараюсь учитывать специфику», — уточнил губернатор в эфире ГТРК «Курган».
Шумков уточнил, что если есть возможность отдохнуть, то он отдыхает. Чаще всего это спортивная нагрузка, просмотр исторических и документальных фильмов. Глава региона также отметил, что он требователен к себе. «В детстве рост с предубеждением, что надо требовать в первую очередь с себя. Потом опасался, не формирует ли это определенный комплекс. Но оказалось, что это помогает. Когда ты чем-то руководишь, если что-то идет не так, ты ищешь причину в себе, а не ищешь крайнего, чтобы на нем оторваться», — отметил Шумков.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков пояснил, что стал вынужденным трудоголиком. Однако его высокий темп работы выдерживают не все коллеги, поэтому ему приходится подстраиваться под них. Об этом глава региона рассказал в интервью курганскому телеканалу. «Я могу приспосабливаться. Организм с возрастом становится более жестким, но менее гибким, менее адаптивным. В предыдущие годы я мог спать сколько надо, а не сколько нужно. При этом быть в нужное время в нужном месте. Сейчас приходится более аккуратно подходить. В том числе по внутренним причинам и по внешним, потому что не все люди могут такой темп выдерживать долго. Это тоже проблема. Многие настроены на другой ритм работы. У многих мыслительный и трудовой процесс происходит с разной скоростью, это тоже надо учитывать. Если вы сядете на коня и поскачите вперед, задавая свой темп, то гвардия может отстать, причем существенно, надолго и далеко. Я стараюсь учитывать специфику», — уточнил губернатор в эфире ГТРК «Курган». Шумков уточнил, что если есть возможность отдохнуть, то он отдыхает. Чаще всего это спортивная нагрузка, просмотр исторических и документальных фильмов. Глава региона также отметил, что он требователен к себе. «В детстве рост с предубеждением, что надо требовать в первую очередь с себя. Потом опасался, не формирует ли это определенный комплекс. Но оказалось, что это помогает. Когда ты чем-то руководишь, если что-то идет не так, ты ищешь причину в себе, а не ищешь крайнего, чтобы на нем оторваться», — отметил Шумков. Ранее URA.RU писало, что в интервью губернатор Курганской области пояснил о планах на встречу Нового года. Праздник он проведет с семьей.