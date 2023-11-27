27 ноября 2023

Онкопациента из Магнитогорска направили на обследование после вмешательства прокуратуры

Прокуратура добилась проведения анализов для челябинского онкопациента
© Служба новостей «URA.RU»
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У пациента взяли необходимые анализы для госпитализации Фото:

Онкопациента из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, направили на необходимые обследования после вмешательства прокуратуры. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе челябинского минздрава.

«При личном звонке заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической части с пациентом установлено, что пациенту необходима консультация врачей эндокринолога и кардиолога. На 27 ноября пациент был приглашен в поликлинику городской больницы №1 имени Г.И. Дробышева Магнитогорска для прохождения необходимых обследований», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области.

По данным горбольницы №1 имени Г.И. Дробышева Магнитогорска, у пациента взяты анализы крови, он осмотрен эндокринологом. На 28 ноября пациенту выданы талоны на ультразвуковую допплерографию вен нижних конечностей и консультацию кардиолога. В больнице подчеркнули, что на сегодня пациент и его супруга претензий не имеют.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пациент с онкологией из Магнитогорска не смог получить талон к терапевту для срочной сдачи крови, что было необходимо для госпитализации. Работой поликлиники заинтересовалась областная прокуратура.

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Онкопациента из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, направили на необходимые обследования после вмешательства прокуратуры. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе челябинского минздрава. «При личном звонке заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической части с пациентом установлено, что пациенту необходима консультация врачей эндокринолога и кардиолога. На 27 ноября пациент был приглашен в поликлинику городской больницы №1 имени Г.И. Дробышева Магнитогорска для прохождения необходимых обследований», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области. По данным горбольницы №1 имени Г.И. Дробышева Магнитогорска, у пациента взяты анализы крови, он осмотрен эндокринологом. На 28 ноября пациенту выданы талоны на ультразвуковую допплерографию вен нижних конечностей и консультацию кардиолога. В больнице подчеркнули, что на сегодня пациент и его супруга претензий не имеют. Ранее URA.RU сообщало о том, что пациент с онкологией из Магнитогорска не смог получить талон к терапевту для срочной сдачи крови, что было необходимо для госпитализации. Работой поликлиники заинтересовалась областная прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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