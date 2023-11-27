Онкопациента из Магнитогорска направили на обследование после вмешательства прокуратуры

Прокуратура добилась проведения анализов для челябинского онкопациента

28 ноября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

У пациента взяли необходимые анализы для госпитализации Фото: Анна Майорова © URA.RU Онкопациента из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, направили на необходимые обследования после вмешательства прокуратуры. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе челябинского минздрава. «При личном звонке заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической части с пациентом установлено, что пациенту необходима консультация врачей эндокринолога и кардиолога. На 27 ноября пациент был приглашен в поликлинику городской больницы №1 имени Г.И. Дробышева Магнитогорска для прохождения необходимых обследований», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области. По данным горбольницы №1 имени Г.И. Дробышева Магнитогорска, у пациента взяты анализы крови, он осмотрен эндокринологом. На 28 ноября пациенту выданы талоны на ультразвуковую допплерографию вен нижних конечностей и консультацию кардиолога. В больнице подчеркнули, что на сегодня пациент и его супруга претензий не имеют. Ранее URA.RU сообщало о том, что пациент с онкологией из Магнитогорска не смог получить талон к терапевту для срочной сдачи крови, что было необходимо для госпитализации. Работой поликлиники заинтересовалась областная прокуратура.

Онкопациента из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, направили на необходимые обследования после вмешательства прокуратуры. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе челябинского минздрава. «При личном звонке заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической части с пациентом установлено, что пациенту необходима консультация врачей эндокринолога и кардиолога. На 27 ноября пациент был приглашен в поликлинику городской больницы №1 имени Г.И. Дробышева Магнитогорска для прохождения необходимых обследований», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области. По данным горбольницы №1 имени Г.И. Дробышева Магнитогорска, у пациента взяты анализы крови, он осмотрен эндокринологом. На 28 ноября пациенту выданы талоны на ультразвуковую допплерографию вен нижних конечностей и консультацию кардиолога. В больнице подчеркнули, что на сегодня пациент и его супруга претензий не имеют. Ранее URA.RU сообщало о том, что пациент с онкологией из Магнитогорска не смог получить талон к терапевту для срочной сдачи крови, что было необходимо для госпитализации. Работой поликлиники заинтересовалась областная прокуратура.