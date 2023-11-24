Онкопациент в Магнитогорске пожаловался на отсутствие талонов на сдачу крови

Пациент пожаловался на отсутствие талонов к терапевту, который выдает направления на сдачу крови Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поликлинике Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, пациент с онкологией не смог получить талон к терапевту для срочной сдачи крови. Об этом URA.RU сообщила дочь мужчины.

«Мой папа военный офицер, не смог получить талон к терапевту, чтобы взять направление на сдачу крови. Эти анализы нужно срочно сделать для онкодиспансера, куда он попал с сильными болями в почках. Папе 70 лет, он уже два месяца пьет сильнейшее обезболивающее и все равно плачет от боли, но не может получить никакой бесплатной помощи», — уточнила URA.RU дочь магнитогорца.

Дочь пациента рассказала URA.RU, что МРТ они уже сделали сами в частной клинике. В онкодиспансере ему предложили срочную госпитализацию для проведения биопсии и других экстренных обследований, но для этого нужно сдать анализы в поликлинике по месту регистрации (улица Советская, 219, относится к горбольнице №1 имени Г.И. Дробышева), а к терапевту попасть невозможно по причине отсутствия талонов. Также нет талонов и к эндокринологу.

«Два дня подряд папа приходит до открытия поликлиники, отстаивает очередь и получает отказ. Заведующая терапевтическим отделением по фамилии Мукомел просто выставила отца из кабинета, в регистратуре его обхамили и даже слушать не захотели про направление из онкодиспансера», — сообщила дочь военного.

URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области с просьбой прояснить ситуацию с отсутствием талонов к терапевту и качеству оказания медпомощи онкобольным. К моменту публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Челябинска с раком мозга записали на бесплатные МРТ мозга для диагностики хода лечения. Ранее родные пациентки сообщали о длительном отсутствии талонов.