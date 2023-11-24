Онкопациент в Магнитогорске пожаловался на отсутствие талонов на сдачу крови

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, медсестра, поликлиника, пробирки, сдача крови, проверка здоровья, здоровье, медицина, кабинет врача, клиника, анализ крови, врач, сбор анализов, больница, сдача анализов, городская больница
Пациент пожаловался на отсутствие талонов к терапевту, который выдает направления на сдачу крови Фото:

В поликлинике Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, пациент с онкологией не смог получить талон к терапевту для срочной сдачи крови. Об этом URA.RU сообщила дочь мужчины.

«Мой папа военный офицер, не смог получить талон к терапевту, чтобы взять направление на сдачу крови. Эти анализы нужно срочно сделать для онкодиспансера, куда он попал с сильными болями в почках. Папе 70 лет, он уже два месяца пьет сильнейшее обезболивающее и все равно плачет от боли, но не может получить никакой бесплатной помощи», — уточнила URA.RU дочь магнитогорца.

Дочь пациента рассказала URA.RU, что МРТ они уже сделали сами в частной клинике. В онкодиспансере ему предложили срочную госпитализацию для проведения биопсии и других экстренных обследований, но для этого нужно сдать анализы в поликлинике по месту регистрации (улица Советская, 219, относится к горбольнице №1 имени Г.И. Дробышева), а к терапевту попасть невозможно по причине отсутствия талонов. Также нет талонов и к эндокринологу.

«Два дня подряд папа приходит до открытия поликлиники, отстаивает очередь и получает отказ. Заведующая терапевтическим отделением по фамилии Мукомел просто выставила отца из кабинета, в регистратуре его обхамили и даже слушать не захотели про направление из онкодиспансера», — сообщила дочь военного.

URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области с просьбой прояснить ситуацию с отсутствием талонов к терапевту и качеству оказания медпомощи онкобольным. К моменту публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Челябинска с раком мозга записали на бесплатные МРТ мозга для диагностики хода лечения. Ранее родные пациентки сообщали о длительном отсутствии талонов.

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В поликлинике Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, пациент с онкологией не смог получить талон к терапевту для срочной сдачи крови. Об этом URA.RU сообщила дочь мужчины. «Мой папа военный офицер, не смог получить талон к терапевту, чтобы взять направление на сдачу крови. Эти анализы нужно срочно сделать для онкодиспансера, куда он попал с сильными болями в почках. Папе 70 лет, он уже два месяца пьет сильнейшее обезболивающее и все равно плачет от боли, но не может получить никакой бесплатной помощи», — уточнила URA.RU дочь магнитогорца. Дочь пациента рассказала URA.RU, что МРТ они уже сделали сами в частной клинике. В онкодиспансере ему предложили срочную госпитализацию для проведения биопсии и других экстренных обследований, но для этого нужно сдать анализы в поликлинике по месту регистрации (улица Советская, 219, относится к горбольнице №1 имени Г.И. Дробышева), а к терапевту попасть невозможно по причине отсутствия талонов. Также нет талонов и к эндокринологу. «Два дня подряд папа приходит до открытия поликлиники, отстаивает очередь и получает отказ. Заведующая терапевтическим отделением по фамилии Мукомел просто выставила отца из кабинета, в регистратуре его обхамили и даже слушать не захотели про направление из онкодиспансера», — сообщила дочь военного. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области с просьбой прояснить ситуацию с отсутствием талонов к терапевту и качеству оказания медпомощи онкобольным. К моменту публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Челябинска с раком мозга записали на бесплатные МРТ мозга для диагностики хода лечения. Ранее родные пациентки сообщали о длительном отсутствии талонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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