Работу поликлиники в Магнитогорске проверит прокуратура

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Поликлиника №3. Тюмень, поликлиника, коридор больницы
70-летнему жителю Магнитогорска не дают возможность сдать кровь для экстренной госпитализации Фото:

Работу поликлиники в Магнитогорске, где онкобольной не может получить талоны ко врачу и направления на анализы для срочной госпитализации, проверит прокуратура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска организована проверка в деятельности ГАУЗ ГБ 1 имени Г. И. Дробышева, а также исполнения законодательства о здравоохранении по результатам рассмотрения публикации в СМИ о некачественном оказании медицинской помощи. Ход проверки поставлен на контроль прокурора района», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о 70-летнем пациенте с онкологией, который несколько дней не может получить талон к терапевту для срочной сдачи крови и последующей госпитализации. Бывший военный офицер плачет от боли, но в регистратуре поликлиники отказывают в помощи.

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Работу поликлиники в Магнитогорске, где онкобольной не может получить талоны ко врачу и направления на анализы для срочной госпитализации, проверит прокуратура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска организована проверка в деятельности ГАУЗ ГБ 1 имени Г. И. Дробышева, а также исполнения законодательства о здравоохранении по результатам рассмотрения публикации в СМИ о некачественном оказании медицинской помощи. Ход проверки поставлен на контроль прокурора района», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало о 70-летнем пациенте с онкологией, который несколько дней не может получить талон к терапевту для срочной сдачи крови и последующей госпитализации. Бывший военный офицер плачет от боли, но в регистратуре поликлиники отказывают в помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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