Работу поликлиники в Магнитогорске проверит прокуратура

70-летнему жителю Магнитогорска не дают возможность сдать кровь для экстренной госпитализации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Работу поликлиники в Магнитогорске, где онкобольной не может получить талоны ко врачу и направления на анализы для срочной госпитализации, проверит прокуратура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска организована проверка в деятельности ГАУЗ ГБ 1 имени Г. И. Дробышева, а также исполнения законодательства о здравоохранении по результатам рассмотрения публикации в СМИ о некачественном оказании медицинской помощи. Ход проверки поставлен на контроль прокурора района», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о 70-летнем пациенте с онкологией, который несколько дней не может получить талон к терапевту для срочной сдачи крови и последующей госпитализации. Бывший военный офицер плачет от боли, но в регистратуре поликлиники отказывают в помощи.