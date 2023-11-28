Челябинский завод поставит крупную партию обзорных лифтов в Сочи

28 ноября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Санаторий Сочи заказал крупную партию панорамных лифтов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Завод «Витчел» в Челябинске создаст крупную партию обзорных лифтов для Сочи. Как URA.RU сообщил гендиректор Игорь Иванов, все машины имеют разный конструктив и предназначены для местного санатория. «По эксклюзивным заказам лидерами у нас выступают обзорные лифты с отделкой под дерево и панорамные лифты, которые изготавливаем для заказчиков из Сочи. Заключили договор на 16 лифтов для строящегося там санатория. Все совершенно разные по конструктиву, в том числе два полностью панорамных. С заказчиками из Сочи работаем порядка семи лет», — отметил URA.RU Иванов. За последний год объем заказов значительно вырос, производство полностью загружено. Компания принимает кадры, которые обучает на рабочем месте. Иванов заявил, что в 2023 году больше стало запросов на поддержку монтажа или сопровождение с шеф-монтажом. Это связано с увеличением объемов строительства с короткими сроками. В итоге два месяца уходит на производство и столько же — на монтаж с вводом в эксплуатацию. Основная часть заказов предполагает изготовление высокоскоростных лифтов. В настоящее время заказчики снизили запросы на противоковидные лифты. Потребность в установке в кабинах рециркуляторов воздуха с обеззараживаем ультрафиолетом сократилась. Одновременно крупные заказчики Екатеринбурга и Москвы стали покупать лифты со скоростью 2,5 м/с. Грузоподъемность, которую способен обеспечить челябинский завод, достигает пяти тысяч килограмм. Конкуренцию челябинскому «Витчелу» составили изделия из Китая и Турции. В КНР наблюдается кризис строительного рынка, в связи с чем производители лифтов ищут новые рынки сбыта. При этом, сообщил Иванов, китайские лифты в стране не сертифицируются, что сказывается на качестве. В ответ на претензии китайцы просят устранить недостатки самостоятельно в обмен на скидку на комплектующие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завод «Витчел» в Челябинске создаст крупную партию обзорных лифтов для Сочи. Как URA.RU сообщил гендиректор Игорь Иванов, все машины имеют разный конструктив и предназначены для местного санатория. «По эксклюзивным заказам лидерами у нас выступают обзорные лифты с отделкой под дерево и панорамные лифты, которые изготавливаем для заказчиков из Сочи. Заключили договор на 16 лифтов для строящегося там санатория. Все совершенно разные по конструктиву, в том числе два полностью панорамных. С заказчиками из Сочи работаем порядка семи лет», — отметил URA.RU Иванов. За последний год объем заказов значительно вырос, производство полностью загружено. Компания принимает кадры, которые обучает на рабочем месте. Иванов заявил, что в 2023 году больше стало запросов на поддержку монтажа или сопровождение с шеф-монтажом. Это связано с увеличением объемов строительства с короткими сроками. В итоге два месяца уходит на производство и столько же — на монтаж с вводом в эксплуатацию. Основная часть заказов предполагает изготовление высокоскоростных лифтов. В настоящее время заказчики снизили запросы на противоковидные лифты. Потребность в установке в кабинах рециркуляторов воздуха с обеззараживаем ультрафиолетом сократилась. Одновременно крупные заказчики Екатеринбурга и Москвы стали покупать лифты со скоростью 2,5 м/с. Грузоподъемность, которую способен обеспечить челябинский завод, достигает пяти тысяч килограмм. Конкуренцию челябинскому «Витчелу» составили изделия из Китая и Турции. В КНР наблюдается кризис строительного рынка, в связи с чем производители лифтов ищут новые рынки сбыта. При этом, сообщил Иванов, китайские лифты в стране не сертифицируются, что сказывается на качестве. В ответ на претензии китайцы просят устранить недостатки самостоятельно в обмен на скидку на комплектующие.