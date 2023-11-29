Трихолог объяснила, почему выпадают волосы

Трихолог Дорош: гены и гормоны — основные причины потери волос

29 ноября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Стресс также является причиной выпадения волос, рассказала Эльвира Дорош Фото: Анна Майорова © URA.RU Одними из основных причин потери волос являются гормональное влияние и генетическая предрасположенность. Об этом рассказала врач-трихолог «СМ-Косметология» Эльвира Дорош. «Около 90% всех случаев обусловлено генетической предрасположенностью и влиянием гормонов. Избыточное количество андрогенов негативно влияет на волосяные фолликулы, чаще наблюдается поредение в лобной и теменной зоне», — поделилась с « Газета.ру » трихолог Дорош. Также врач отметила, что облысение может распространяться на всю поверхность головы, при этом на теле волосы останутся.



Также причиной выпадения волос может быть стресс, от которого происходит спазм мелких сосудов и нарушается кровообращение. Фолликулы, испытывают дефицит питания и кислорода, истончаются и выпадают. Еще на выпадение волос может влиять плохое питание, тяжелые инфекции, травмы кожи головы и прием некоторых лекарств.

Одними из основных причин потери волос являются гормональное влияние и генетическая предрасположенность. Об этом рассказала врач-трихолог «СМ-Косметология» Эльвира Дорош. «Около 90% всех случаев обусловлено генетической предрасположенностью и влиянием гормонов. Избыточное количество андрогенов негативно влияет на волосяные фолликулы, чаще наблюдается поредение в лобной и теменной зоне», — поделилась с «Газета.ру» трихолог Дорош. Также врач отметила, что облысение может распространяться на всю поверхность головы, при этом на теле волосы останутся. Также причиной выпадения волос может быть стресс, от которого происходит спазм мелких сосудов и нарушается кровообращение. Фолликулы, испытывают дефицит питания и кислорода, истончаются и выпадают. Еще на выпадение волос может влиять плохое питание, тяжелые инфекции, травмы кожи головы и прием некоторых лекарств.