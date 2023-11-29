Курганцы на «Почте России» получат около 100 тысяч посылок к Новому году

Среди 100 000 посылок для курганцев есть новогодние подарки, которые ожидают к праздникам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В курганские почтовые отделения следует около 100 000 посылок. Они поступят до конца года. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «Почты России».

«До конца года Почта России доставит жителям Кургана и Зауралья около 100 000 отправлений, треть из них — это международные посылки из Китая», — сообщила пресс-служба «Почты России».

Также представители почты рассказали, что наплыв отправлений в «высокий сезон» привычен. Он начинается с распродаж в ноябре и заканчивается 8 марта. В этот период, по информации пресс-службы, вся почтовая сеть работает в усиленном режиме: ежемесячный рост объемов — 120%.

Чтобы сократить время обслуживания в период сильной нагрузки на отделения, «Почта России» предлагает курганцам использовать сервис «предварительной записи» в приложении и на сайте. С его помощью можно узнать часы сильной загруженности интересующего отделения, выбрать время и записаться ко времени, чтобы без очереди получить посылку или отправить.

Ранее URA.RU писало, что курганцы с мая отправили 600 посылок в зону СВО. За октябрь было отправлено 144 штуки посылок. Сделать это может бесплатно любой желающий.