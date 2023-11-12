12 ноября 2023
11 ноября 2023

Курганцы отправили более 600 бесплатных посылок в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский магистральный сортировочный центр Почты России. Екатеринбург, почта россии, посылки, сортировочный центр
Вес посылок не должен превышать 10 кг Фото:

Жители Курганской области с 1 мая отправили более 600 бесплатных посылок в зону СВО. Об этом URA.RU сообщили представители «Почты России».

«С 1 мая „Почта России“ в Курганской области приняла более 600 бесплатных посылок в зону СВО. Самым активным по отправке посылок месяцем стал октябрь — тогда жители через почтовые отделения направили военным 144 отправлений», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что за четыре месяца жители региона отправили более 400 таких посылок. Вес бесплатной посылки не должен превышать десять килограмм. Посылки отправляют в Москву и передают представителями Минобороны, которые доставляют их адресатам.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Курганской области с 1 мая отправили более 600 бесплатных посылок в зону СВО. Об этом URA.RU сообщили представители «Почты России». «С 1 мая „Почта России“ в Курганской области приняла более 600 бесплатных посылок в зону СВО. Самым активным по отправке посылок месяцем стал октябрь — тогда жители через почтовые отделения направили военным 144 отправлений», — указано в сообщении. Ранее стало известно, что за четыре месяца жители региона отправили более 400 таких посылок. Вес бесплатной посылки не должен превышать десять килограмм. Посылки отправляют в Москву и передают представителями Минобороны, которые доставляют их адресатам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...