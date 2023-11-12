Курганцы отправили более 600 бесплатных посылок в зону СВО

Вес посылок не должен превышать 10 кг Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Курганской области с 1 мая отправили более 600 бесплатных посылок в зону СВО. Об этом URA.RU сообщили представители «Почты России».

«С 1 мая „Почта России“ в Курганской области приняла более 600 бесплатных посылок в зону СВО. Самым активным по отправке посылок месяцем стал октябрь — тогда жители через почтовые отделения направили военным 144 отправлений», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что за четыре месяца жители региона отправили более 400 таких посылок. Вес бесплатной посылки не должен превышать десять килограмм. Посылки отправляют в Москву и передают представителями Минобороны, которые доставляют их адресатам.