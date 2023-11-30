СК начал расследование взрыва на полигоне в Ростовской области

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В результате взрыва на полигоне погибли 12 военнослужащих Фото:

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ начало расследовать дело о взрыве на военном полигоне в Ростовской области 3 ноября. Тогда в результате происшествия погибли 12 морских пехотинцев, сообщили источники в силовых структурах, армии и СК.

«Трагедия произошла 3 ноября на военном полигоне Кузьминский под Ростовом. Предварительной причиной считают несоблюдение техники безопасности. <…> Главное военное следственное управление СК расследует гибель 12 военнослужащих на полигоне Кузьминский», — передает слова источников портал 161.ru.

Уточняется, что все погибшие — контрактники из Владивостока. По версии следствия, инцидент произошел, когда около 20 морпехов разожгли костер на полигоне во время обеденного перерыва. Тогда гранатометный снаряд скатился в костер и сдетонировал.

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Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ начало расследовать дело о взрыве на военном полигоне в Ростовской области 3 ноября. Тогда в результате происшествия погибли 12 морских пехотинцев, сообщили источники в силовых структурах, армии и СК. «Трагедия произошла 3 ноября на военном полигоне Кузьминский под Ростовом. Предварительной причиной считают несоблюдение техники безопасности. <…> Главное военное следственное управление СК расследует гибель 12 военнослужащих на полигоне Кузьминский», — передает слова источников портал 161.ru. Уточняется, что все погибшие — контрактники из Владивостока. По версии следствия, инцидент произошел, когда около 20 морпехов разожгли костер на полигоне во время обеденного перерыва. Тогда гранатометный снаряд скатился в костер и сдетонировал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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