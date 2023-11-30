СК начал расследование взрыва на полигоне в Ростовской области

30 ноября 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

В результате взрыва на полигоне погибли 12 военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ начало расследовать дело о взрыве на военном полигоне в Ростовской области 3 ноября. Тогда в результате происшествия погибли 12 морских пехотинцев, сообщили источники в силовых структурах, армии и СК. «Трагедия произошла 3 ноября на военном полигоне Кузьминский под Ростовом. Предварительной причиной считают несоблюдение техники безопасности. <…> Главное военное следственное управление СК расследует гибель 12 военнослужащих на полигоне Кузьминский», — передает слова источников портал 161.ru. Уточняется, что все погибшие — контрактники из Владивостока. По версии следствия, инцидент произошел, когда около 20 морпехов разожгли костер на полигоне во время обеденного перерыва. Тогда гранатометный снаряд скатился в костер и сдетонировал.

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ начало расследовать дело о взрыве на военном полигоне в Ростовской области 3 ноября. Тогда в результате происшествия погибли 12 морских пехотинцев, сообщили источники в силовых структурах, армии и СК. «Трагедия произошла 3 ноября на военном полигоне Кузьминский под Ростовом. Предварительной причиной считают несоблюдение техники безопасности. <…> Главное военное следственное управление СК расследует гибель 12 военнослужащих на полигоне Кузьминский», — передает слова источников портал 161.ru. Уточняется, что все погибшие — контрактники из Владивостока. По версии следствия, инцидент произошел, когда около 20 морпехов разожгли костер на полигоне во время обеденного перерыва. Тогда гранатометный снаряд скатился в костер и сдетонировал.