До конца 2023 года новым жильем будет обеспечено более трех тысяч переселенцев из ветхих домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области граждан из аварийных домов, которые власти забрали под снос, переселили в новое жилье на два года раньше срока. Информация об этом размещена в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«В Курганской области на два года раньше намеченного срока завершают адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанную на 2019—2025 годы. По данным областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, новым комфортным жильем будут обеспечены 3122 участника программы. На сегодняшний день из аварийного жилищного фонда уже переселено 2575 человек. Остальные 547 человек въедут в новое жилье до конца декабря 2023 года», — говорится в сообщении. Всего в рамках программы будет расселено 1487 жилых помещений общей площадью 45,8 тысячи квадратов.

Также в 2024 году в новый этап реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья будут включены более 4400 человек, проживающих в ветхих домах на площади свыше 70 тысяч квадратов. В данную программу планируют включить дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года до 31 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за четыре года ключи от новых 396 квартир получили жители Кургана, Шадринска и еще девяти округов. Сообщалось, что программа по переселению граждан осуществляется за счет финансирования средств Фонда содействия реформирования ЖКХ и областного бюджета региона.