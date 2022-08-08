Курганцев, чьи дома пошли под снос, переселят на два года раньше

Закончить переселение курганцев из аварийного жилья планируют до конца 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области завершат переселение граждан из аварийных домов на два года раньше, чем планировалось. Об этом сообщается на сайте областного департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.

«С начала 2019 года необходимо расселить 3 123 человека из площади в 46,08 тысяч кв. м. аварийных помещений. На сегодняшний день переселено 1 484 человека из 23,99 тысяч кв. м. Еще 150 будут расселены из 3,59 тысяч кв. м. до конца текущего года. В течение 2023 года новое жилье получат оставшиеся 1489 граждан, которых расселят из аварийного жилья площадью 18,49 тысяч кв. м. Таким образом, до конца 2023 года программа будет полностью выполнена», — говорится на сайте департамента строительства. За четыре года ключи от новых 396 квартир получили жители Кургана, Шадринска и еще девяти районов Курганской области.

Изначально программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» рассчитана до 2025 года. Мероприятия по переселению осуществляется за счет финансирования средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что курганцы, чье жилье снесут под застройку, получат новые квартиры. В Северном районе Кургана продают пять аварийных домов, где проживают люди. Застройщик должен будет переселить жильцов в другое жилье. Также под комплексную застройку в Кургане снесут два дома в районе Рябково. Общая площадь земельного участка составляет более 13 тысяч квадратных метров.