В РФ утвердили виды дорогостоящего лечения по программе долгосрочных сбережений

30 ноября 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Правительство утвердило список из 18 видов лечения в рамках ПДС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство России утвердило список видов дорогостоящего лечения в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). Такая мера позволит россиянам заручиться помощью государства в накоплении средств, которыми можно будет воспользоваться при выходе на пенсию. Новость по теме Госдума узаконила программу долгосрочных сбережений граждан «В перечень <…> включено 18 видов лечения. В частности, это хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозг», — говорится в документе, находящемся в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что программа долгосрочных сбережений начнет действовать с 1 января 2024 года. ПДС позволит гражданам откладывать деньги, которые потом можно будет использовать при лечении. При этом участники программы получат прибавку к своим накоплениям от государства и будут иметь право на налоговый вычет.

Правительство России утвердило список видов дорогостоящего лечения в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). Такая мера позволит россиянам заручиться помощью государства в накоплении средств, которыми можно будет воспользоваться при выходе на пенсию. «В перечень <…> включено 18 видов лечения. В частности, это хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозг», — говорится в документе, находящемся в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что программа долгосрочных сбережений начнет действовать с 1 января 2024 года. ПДС позволит гражданам откладывать деньги, которые потом можно будет использовать при лечении. При этом участники программы получат прибавку к своим накоплениям от государства и будут иметь право на налоговый вычет.