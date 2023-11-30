В РФ утвердили виды дорогостоящего лечения по программе долгосрочных сбережений

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Клинический институт мозга. Березовский, койка, лечение, больничная палата, медицина, здравоохранение, больница
Правительство утвердило список из 18 видов лечения в рамках ПДС Фото:

Правительство России утвердило список видов дорогостоящего лечения в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). Такая мера позволит россиянам заручиться помощью государства в накоплении средств, которыми можно будет воспользоваться при выходе на пенсию.

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«В перечень <…> включено 18 видов лечения. В частности, это хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозг», — говорится в документе, находящемся в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что программа долгосрочных сбережений начнет действовать с 1 января 2024 года. ПДС позволит гражданам откладывать деньги, которые потом можно будет использовать при лечении. При этом участники программы получат прибавку к своим накоплениям от государства и будут иметь право на налоговый вычет.

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Правительство России утвердило список видов дорогостоящего лечения в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). Такая мера позволит россиянам заручиться помощью государства в накоплении средств, которыми можно будет воспользоваться при выходе на пенсию. «В перечень <…> включено 18 видов лечения. В частности, это хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозг», — говорится в документе, находящемся в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что программа долгосрочных сбережений начнет действовать с 1 января 2024 года. ПДС позволит гражданам откладывать деньги, которые потом можно будет использовать при лечении. При этом участники программы получат прибавку к своим накоплениям от государства и будут иметь право на налоговый вычет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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