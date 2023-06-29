Госдума узаконила программу долгосрочных сбережений граждан

Государство будет поддерживать деньгами россиян, которые участвуют в программе
С 1 января 2024 года в России запускается программа долгосрочных сбережений граждан. Данный закон был разработан правительством по поручению президента РФ Владимира Путина. 29 июня Государственная Дума приняла закон. Трансляция заседания доступна на сайте государственного органа. Документ
- Программа будет полностью добровольной. Ее запуск запланирован на 1 января 2024 года.
- Сбережения будут формироваться из взносов россиян. Пенсионные накопления тоже можно перенести в долгосрочные сбережения.
- Направить накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора. Однако использовать средства таким образом можно лишь при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
- Забрать средства можно лишь в особых жизненных ситуациях. К таким, например, относится оплата дорогостоящего лечения. Также сбережения можно наследовать.
- Чем меньше ежемесячный доход гражданина, тем сильнее будет государственная поддержка. Она заключается в доплатах. При месячной зарплате в 80 тысяч рублей государство обязуется доплачивать рубль за каждый вложенный рубль.
- Государство будет добавлять по 36 тысяч рублей в год в течение первых трех лет участия человека в программе. Страховка вклада составляет 2,8 миллиона рублей.
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