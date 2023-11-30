30 ноября 2023

Пермский учитель физики претендует на звание лучшего педагога-ветерана СВО

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Владимир Якушев в институте физики металлов УРО РАН. Екатеринбург, наука, металл, молекула
До СВО Александр Бакринев прививал детям научные знания Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Преподаватель физики из Карагая (Пермский край) Александр Бакринев, прошедший военную службу в зоне спецоперации, принимает участие в конкурсе на премию «Признание-2023». Ее получит лучший педагог России среди ветеранов СВО. Об этом сообщили в пермском филиале фонда «Защитники Отечества».

«Заявку отправил Александр Бакринев из Карагая. До участия в спецоперации Алексей Игоревич преподавал физику и естествознание. После возвращения с СВО, вновь стал работать в школе, но уже учителем ОБЖ», — рассказали в соцсетях фонда.

Национальная общественно-профессиональная премия «Признание-2023» учреждена Ассоциацией развития педагогического образования. Ее главная цель — признание заслуг учителей — участников специальной военной операции. Имена лучших назовут в Москве в День Конституции 12 декабря на Всероссийском педагогическом образовательном форуме.

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Преподаватель физики из Карагая (Пермский край) Александр Бакринев, прошедший военную службу в зоне спецоперации, принимает участие в конкурсе на премию «Признание-2023». Ее получит лучший педагог России среди ветеранов СВО. Об этом сообщили в пермском филиале фонда «Защитники Отечества». «Заявку отправил Александр Бакринев из Карагая. До участия в спецоперации Алексей Игоревич преподавал физику и естествознание. После возвращения с СВО, вновь стал работать в школе, но уже учителем ОБЖ», — рассказали в соцсетях фонда. Национальная общественно-профессиональная премия «Признание-2023» учреждена Ассоциацией развития педагогического образования. Ее главная цель — признание заслуг учителей — участников специальной военной операции. Имена лучших назовут в Москве в День Конституции 12 декабря на Всероссийском педагогическом образовательном форуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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