Пермский учитель физики претендует на звание лучшего педагога-ветерана СВО

Преподаватель физики из Карагая (Пермский край) Александр Бакринев, прошедший военную службу в зоне спецоперации, принимает участие в конкурсе на премию «Признание-2023». Ее получит лучший педагог России среди ветеранов СВО. Об этом сообщили в пермском филиале фонда «Защитники Отечества».
«Заявку отправил Александр Бакринев из Карагая. До участия в спецоперации Алексей Игоревич преподавал физику и естествознание. После возвращения с СВО, вновь стал работать в школе, но уже учителем ОБЖ», — рассказали в соцсетях фонда.
Национальная общественно-профессиональная премия «Признание-2023» учреждена Ассоциацией развития педагогического образования. Ее главная цель — признание заслуг учителей — участников специальной военной операции. Имена лучших назовут в Москве в День Конституции 12 декабря на Всероссийском педагогическом образовательном форуме.
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