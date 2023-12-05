Челябинец угнал чужой автомобиль, чтобы согреться

Мужчина решил прокатиться на чужом авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Верхнеуральске (Челябинская область) пьяный местный житель угнал автомобиль, в который залез, чтобы согреться. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, угонщика оперативно задержали.

«Ночью в райотдел МВД обратилась местная жительница с сообщением о пропаже ее „Лады Приоры“, которая была припаркована возле дома. Оперативники уголовного розыска незамедлительно предприняли необходимые меры по поиску авто и вскоре обнаружили автомобиль недалеко от места происшествия, застрявшей в сугробе. В нем находился сам угонщик», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что после задержания мужчина объяснил, что возвращался ночью домой, замерз и решил согреться. Идеальным вариантом оказалась припаркованная отечественная легковушка. После того как вопрос с обогревом был решен, мужчина решил покататься по городу.

Сейчас в отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Автомобиль был возращен законной владелице.