Челябинец угнал чужой автомобиль, чтобы согреться

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина решил прокатиться на чужом авто Фото:

В Верхнеуральске (Челябинская область) пьяный местный житель угнал автомобиль, в который залез, чтобы согреться. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, угонщика оперативно задержали.

«Ночью в райотдел МВД обратилась местная жительница с сообщением о пропаже ее „Лады Приоры“, которая была припаркована возле дома. Оперативники уголовного розыска незамедлительно предприняли необходимые меры по поиску авто и вскоре обнаружили автомобиль недалеко от места происшествия, застрявшей в сугробе. В нем находился сам угонщик», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что после задержания мужчина объяснил, что возвращался ночью домой, замерз и решил согреться. Идеальным вариантом оказалась припаркованная отечественная легковушка. После того как вопрос с обогревом был решен, мужчина решил покататься по городу.

Сейчас в отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Автомобиль был возращен законной владелице.

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В Верхнеуральске (Челябинская область) пьяный местный житель угнал автомобиль, в который залез, чтобы согреться. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, угонщика оперативно задержали. «Ночью в райотдел МВД обратилась местная жительница с сообщением о пропаже ее „Лады Приоры“, которая была припаркована возле дома. Оперативники уголовного розыска незамедлительно предприняли необходимые меры по поиску авто и вскоре обнаружили автомобиль недалеко от места происшествия, застрявшей в сугробе. В нем находился сам угонщик», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что после задержания мужчина объяснил, что возвращался ночью домой, замерз и решил согреться. Идеальным вариантом оказалась припаркованная отечественная легковушка. После того как вопрос с обогревом был решен, мужчина решил покататься по городу. Сейчас в отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Автомобиль был возращен законной владелице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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