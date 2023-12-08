Полицейский из Москвы попал под санкции США

08 декабря 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Полицейский включен в черный список за причастность к грубым нарушениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Против полицейского из Москвы Ивана Рябова администрация Соединенных Штатов ввела визовые санкции. Причиной послужило то, что сотруднику приписали нарушение прав человека во время демонстрации. Об этом сообщил сайт Департамента США. «Иван Рябов — сотрудник братеевского отдела полиции в Москве. Рябов включен в [черный] список за причастность к грубым нарушениям прав человека», — говорится на сайте . Судя по версии американского внешнеполитического ведомства, речь идет о действиях, которые полицейский совершил в отношении демонстрантов. Они протестовали против проведения спецоперации на Украине. Кроме того, по разным причинам в санкционный список включены и другие люди. Например, Казначейство США включило в черный список гражданина Центральноафриканской Республики (ЦАР) и сына бывшего президента ЦАР Франсуа Бозиза Жан-Франсис Бозизе-младшего. Он перевозил боеприпасы и оружие из соседних стран себе на родину для повстанческой группировки Коалиция патриотов перемен (КПК). В свою очередь, Министерство финансов США включило в санкционный список Халида Ханафи. Он является якобы «министром» в так называемом «Министерстве по пропаганде добродетели и предотвращению порока» (MPVPV). Члены данного «министерства» совершают нарушения в отношении человеческих прав. В частности, избивают и похищают людей. Ранее США добавили в санкционный список по борьбе с киберпреступностью и терроризмом девять юридических и шесть физических лиц. В том числе, в нем есть россияне. Например, санкции введены против предприятия из РФ «Русстрой», передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Против полицейского из Москвы Ивана Рябова администрация Соединенных Штатов ввела визовые санкции. Причиной послужило то, что сотруднику приписали нарушение прав человека во время демонстрации. Об этом сообщил сайт Департамента США. «Иван Рябов — сотрудник братеевского отдела полиции в Москве. Рябов включен в [черный] список за причастность к грубым нарушениям прав человека», — говорится на сайте. Судя по версии американского внешнеполитического ведомства, речь идет о действиях, которые полицейский совершил в отношении демонстрантов. Они протестовали против проведения спецоперации на Украине. Кроме того, по разным причинам в санкционный список включены и другие люди. Например, Казначейство США включило в черный список гражданина Центральноафриканской Республики (ЦАР) и сына бывшего президента ЦАР Франсуа Бозиза Жан-Франсис Бозизе-младшего. Он перевозил боеприпасы и оружие из соседних стран себе на родину для повстанческой группировки Коалиция патриотов перемен (КПК). В свою очередь, Министерство финансов США включило в санкционный список Халида Ханафи. Он является якобы «министром» в так называемом «Министерстве по пропаганде добродетели и предотвращению порока» (MPVPV). Члены данного «министерства» совершают нарушения в отношении человеческих прав. В частности, избивают и похищают людей. Ранее США добавили в санкционный список по борьбе с киберпреступностью и терроризмом девять юридических и шесть физических лиц. В том числе, в нем есть россияне. Например, санкции введены против предприятия из РФ «Русстрой», передает RT.