В Ленинском районе Челябинска ограничат движение троллейбусов

10 декабря 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Движение троллейбусов на некоторых участках ограничат до января 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинском районе Челябинска с 11 декабря из-за модернизации контактной сети закрывается движение троллейбусов №10, №25 по улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Челябинский городской электрический транспорт» (ООО «ЧелябГЭТ»). «11 декабря закрывается движение троллейбусов [№10, №25]. Модернизируем контактную сеть», — сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ» в своем telegram-канале. Троллейбусы изменят маршруты на участках по улице Рождественского от проспекта Ленина до Гагарина. Ограничение будет действовать до 05:00 30 декабря 2023 года. Также по улице Новороссийской от улицы Гагарина до Пятой Электровозной, по улице Гагарина от Копейского шоссе до Новороссийской. Здесь ограничение продлится до 05:00 31 января 2024 года. Троллейбус №10 поедет от Харлова до Машиностроителей и кольца «Смолино». Троллейбус №25 — от ЧКПЗ по улицам Машиностроителей и Новороссийской и также до кольца «Смолино». С 16 ноября в Челябинске из-за модернизации контактной сети троллейбусы №12, №14, №17 временно следовали по другому маршруту. Движение данного вида транспорта было закрыто по улице Молодогвардейцев и по Комсомольскому проспекту. С 28 ноября возобновилось движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту, следующих по маршруту №12. Движение троллейбусов, следующих по маршрутам №14, №17 по улице Молодогвардейцев, пока не открыто. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ленинском районе Челябинска с 11 декабря из-за модернизации контактной сети закрывается движение троллейбусов №10, №25 по улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Челябинский городской электрический транспорт» (ООО «ЧелябГЭТ»). «11 декабря закрывается движение троллейбусов [№10, №25]. Модернизируем контактную сеть», — сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ» в своем telegram-канале. Троллейбусы изменят маршруты на участках по улице Рождественского от проспекта Ленина до Гагарина. Ограничение будет действовать до 05:00 30 декабря 2023 года. Также по улице Новороссийской от улицы Гагарина до Пятой Электровозной, по улице Гагарина от Копейского шоссе до Новороссийской. Здесь ограничение продлится до 05:00 31 января 2024 года. Троллейбус №10 поедет от Харлова до Машиностроителей и кольца «Смолино». Троллейбус №25 — от ЧКПЗ по улицам Машиностроителей и Новороссийской и также до кольца «Смолино». С 16 ноября в Челябинске из-за модернизации контактной сети троллейбусы №12, №14, №17 временно следовали по другому маршруту. Движение данного вида транспорта было закрыто по улице Молодогвардейцев и по Комсомольскому проспекту. С 28 ноября возобновилось движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту, следующих по маршруту №12. Движение троллейбусов, следующих по маршрутам №14, №17 по улице Молодогвардейцев, пока не открыто.