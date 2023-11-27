В Челябинске вернули троллейбусный маршрут №12 по Комсомольскому проспекту

27 ноября 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Движение троллейбусов было закрыто из-за ремонта контактной сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 28 ноября возобновляется движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту, следующих по маршруту №12. Об этом сообщает пресс-служба городского электротранспорта («ЧелябГЭТ»). «С 5 утра 28 ноября восстанавливается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту. Маршрут №12 будет работать по своему маршруту: АМЗ — улица Молдавская», — указано в telegram-канале «ЧелябГЭТ». Движение троллейбусов, следующих по маршрутам №14, №17 по улице Молодогвардейцев, пока не открыто. С 16 ноября в Челябинске из-за модернизации контактной сети троллейбусы №12, №14, №17 временно следовали по другому маршруту. Движение данного вида транспорта было закрыто по лице Молодогвардейцев и по Комсомольскому проспекту.

В Челябинске с 28 ноября возобновляется движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту, следующих по маршруту №12. Об этом сообщает пресс-служба городского электротранспорта («ЧелябГЭТ»). «С 5 утра 28 ноября восстанавливается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту. Маршрут №12 будет работать по своему маршруту: АМЗ — улица Молдавская», — указано в telegram-канале «ЧелябГЭТ». Движение троллейбусов, следующих по маршрутам №14, №17 по улице Молодогвардейцев, пока не открыто. С 16 ноября в Челябинске из-за модернизации контактной сети троллейбусы №12, №14, №17 временно следовали по другому маршруту. Движение данного вида транспорта было закрыто по лице Молодогвардейцев и по Комсомольскому проспекту.