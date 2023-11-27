В Челябинске вернули троллейбусный маршрут №12 по Комсомольскому проспекту

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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, место, общественный транспорт, сидение, кресло, электротранспорт, городской электротранспорт, салон троллейбуса, вагон троллейбуса
Движение троллейбусов было закрыто из-за ремонта контактной сети Фото:

В Челябинске с 28 ноября возобновляется движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту, следующих по маршруту №12. Об этом сообщает пресс-служба городского электротранспорта («ЧелябГЭТ»).

«С 5 утра 28 ноября восстанавливается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту. Маршрут №12 будет работать по своему маршруту: АМЗ — улица Молдавская», — указано в telegram-канале «ЧелябГЭТ». Движение троллейбусов, следующих по маршрутам №14, №17 по улице Молодогвардейцев, пока не открыто.

С 16 ноября в Челябинске из-за модернизации контактной сети троллейбусы №12, №14, №17 временно следовали по другому маршруту. Движение данного вида транспорта было закрыто по лице Молодогвардейцев и по Комсомольскому проспекту.

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В Челябинске с 28 ноября возобновляется движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту, следующих по маршруту №12. Об этом сообщает пресс-служба городского электротранспорта («ЧелябГЭТ»). «С 5 утра 28 ноября восстанавливается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту. Маршрут №12 будет работать по своему маршруту: АМЗ — улица Молдавская», — указано в telegram-канале «ЧелябГЭТ». Движение троллейбусов, следующих по маршрутам №14, №17 по улице Молодогвардейцев, пока не открыто. С 16 ноября в Челябинске из-за модернизации контактной сети троллейбусы №12, №14, №17 временно следовали по другому маршруту. Движение данного вида транспорта было закрыто по лице Молодогвардейцев и по Комсомольскому проспекту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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