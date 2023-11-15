Движение троллейбусов изменится с 16 ноября до 5 утра 28 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 16 до 28 ноября из-за модернизации контактной сети троллейбусы 12,14,17 временно изменят свой маршрут. Движение данного вида транспорта будет закрыто по улице Молодогвардейцев и по Комсомольскому проспекту, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«С 16 ноября до 5 утра 28 ноября закрывается движение троллейбусов под номерами 12,14,17 по Молодогвардейцев от Комсомольского проспекта до Молодогвардейцев и по Комсомольскому проспекту от Молдавской до Свердловского проспекта. Модернизируем контактную сеть на перекрестке Комсомольского проспекта и Молодогвардейцев, а также на Молодогвардейцев,» — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, в это время троллейбус № 12 проследует по маршруту: Молдавская — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — АМЗ. Обратно — АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Чичерина — Молдавская. Также № 14 проследует по направлению ЧМК — Свердловский проспект — Алое поле — Парк Гагарина, №17 будет перенаправлен по направлению Молдавская — Чичерина — Братьев Кашириных — Вокзал. Жителям и гостям города в это время рекомендуют пользоваться автобусами под номерами 9, 18, 31, 34, 45, 51, 71, 214, а также трамваями 14, 16, 19, 22.

Движение троллейбусов будет закрыто из-за модернизации контактной сети Карта: челябинский перевозчик