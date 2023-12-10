10 декабря 2023

Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ММКФ. Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд». Москва , валерия, пригожин иосиф
Иосифа Пригожина доставили в больницу, сообщил его ассистент Фото:

Российского продюсера Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали. Об этом заявил его ассистент Станислав Калинкин.

«Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны», — передает слова Станислава Калинкина РИА Новости. Сам Пригожин отметил, что ему сейчас ставят капельницу, поэтому разговаривать неудобно.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российского продюсера Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали. Об этом заявил его ассистент Станислав Калинкин. «Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны», — передает слова Станислава Калинкина РИА Новости. Сам Пригожин отметил, что ему сейчас ставят капельницу, поэтому разговаривать неудобно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...