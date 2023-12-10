Иосифа Пригожина доставили в больницу, сообщил его ассистент
Российского продюсера Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали. Об этом заявил его ассистент Станислав Калинкин.
«Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны», — передает слова Станислава Калинкина РИА Новости. Сам Пригожин отметил, что ему сейчас ставят капельницу, поэтому разговаривать неудобно.
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