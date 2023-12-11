На Украине умер испанец, воевавший за ВСУ

12 декабря 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

На Украине погиб испанец Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине погиб испанец, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию подтвердили в МИД королевстве. «О смерти мужчины проинформирована его семья. Мы в контакте с ними», — рассказали в министерстве журналистам ТАСС. По информации газеты ABC, речь идет о 26-летнем жителе Каталонии. Они также уточнили, что нет данных о том, самостоятельно ли мужчина прибыл на Украину. Они также рассказали, что в мае 2022 года 12 испанцев присоединились к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сообщал, что в стране более 330 тысяч человек считаются погибшими и пропавшими без вести. Экс-разведчик заявил, что власти Украины не озвучивают потери ВСУ, так как подсчитать количество погибших сложно, передает RT.

На Украине погиб испанец, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию подтвердили в МИД королевстве. «О смерти мужчины проинформирована его семья. Мы в контакте с ними», — рассказали в министерстве журналистам ТАСС. По информации газеты ABC, речь идет о 26-летнем жителе Каталонии. Они также уточнили, что нет данных о том, самостоятельно ли мужчина прибыл на Украину. Они также рассказали, что в мае 2022 года 12 испанцев присоединились к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сообщал, что в стране более 330 тысяч человек считаются погибшими и пропавшими без вести. Экс-разведчик заявил, что власти Украины не озвучивают потери ВСУ, так как подсчитать количество погибших сложно, передает RT.