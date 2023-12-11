11 декабря 2023

На Украине умер испанец, воевавший за ВСУ

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На Украине погиб испанец Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине погиб испанец, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию подтвердили в МИД королевстве.

«О смерти мужчины проинформирована его семья. Мы в контакте с ними», — рассказали в министерстве журналистам ТАСС.

По информации газеты ABC, речь идет о 26-летнем жителе Каталонии. Они также уточнили, что нет данных о том, самостоятельно ли мужчина прибыл на Украину. Они также рассказали, что в мае 2022 года 12 испанцев присоединились к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сообщал, что в стране более 330 тысяч человек считаются погибшими и пропавшими без вести. Экс-разведчик заявил, что власти Украины не озвучивают потери ВСУ, так как подсчитать количество погибших сложно, передает RT.

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На Украине погиб испанец, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию подтвердили в МИД королевстве. «О смерти мужчины проинформирована его семья. Мы в контакте с ними», — рассказали в министерстве журналистам ТАСС. По информации газеты ABC, речь идет о 26-летнем жителе Каталонии. Они также уточнили, что нет данных о том, самостоятельно ли мужчина прибыл на Украину. Они также рассказали, что в мае 2022 года 12 испанцев присоединились к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сообщал, что в стране более 330 тысяч человек считаются погибшими и пропавшими без вести. Экс-разведчик заявил, что власти Украины не озвучивают потери ВСУ, так как подсчитать количество погибших сложно, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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