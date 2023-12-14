Из-за проведения работ в Кургане без электричества останутся несколько адресов

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Подачу электроснабжения в Кургане ограничат из-за проведения плановых работ Фото:

В Кургане 15 декабря жильцам домов отключат электричество на несколько часов из-за проведения плановых работ. Об этом сообщила администрация города в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«По информации АО „СУЭНКО“, 15 декабря будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. С 08:40 до 12:00 и с 13:30 до 17:00 для проведения работ по техприсоединению подача ресурса будет приостановлена по адресу: 4-й мкр-н. Также с 09:00 до 12:00 для проведения работ подача ресурса приостановится по адресам: улица Урицкого, 13 и улица Кремлева, 4а», — пишет мэрия в группе.

Также сотрудники администрации сообщают, что с 08:15 до 16:30 для допуска бригады подача электроэнергии будет приостановлена по адресам:

  • улица Пригородная, №№ 10, 11, 12, 13, 14-18, 18а;
  • улица Центральная, №№ 19, 21б, 21а, 21, 23, 25, 28, 30, 32;
  • улица Березовая, №№ 9в, 11, 13, 15, 19, 20а, 2-14, 18а, 18, 1, 5-9.

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В Кургане 15 декабря жильцам домов отключат электричество на несколько часов из-за проведения плановых работ. Об этом сообщила администрация города в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «По информации АО „СУЭНКО“, 15 декабря будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. С 08:40 до 12:00 и с 13:30 до 17:00 для проведения работ по техприсоединению подача ресурса будет приостановлена по адресу: 4-й мкр-н. Также с 09:00 до 12:00 для проведения работ подача ресурса приостановится по адресам: улица Урицкого, 13 и улица Кремлева, 4а», — пишет мэрия в группе. Также сотрудники администрации сообщают, что с 08:15 до 16:30 для допуска бригады подача электроэнергии будет приостановлена по адресам:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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