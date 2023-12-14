Из-за проведения работ в Кургане без электричества останутся несколько адресов

Подачу электроснабжения в Кургане ограничат из-за проведения плановых работ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане 15 декабря жильцам домов отключат электричество на несколько часов из-за проведения плановых работ. Об этом сообщила администрация города в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«По информации АО „СУЭНКО“, 15 декабря будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. С 08:40 до 12:00 и с 13:30 до 17:00 для проведения работ по техприсоединению подача ресурса будет приостановлена по адресу: 4-й мкр-н. Также с 09:00 до 12:00 для проведения работ подача ресурса приостановится по адресам: улица Урицкого, 13 и улица Кремлева, 4а», — пишет мэрия в группе.

Также сотрудники администрации сообщают, что с 08:15 до 16:30 для допуска бригады подача электроэнергии будет приостановлена по адресам: