Польша закрывает границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

Польские власти приняли решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Белоруссией, включая железнодорожные, в связи с проведением совместных белорусско-российских военных учений «Запад-2025». Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием Совета министров.
«Принимая во внимание вопросы государственной безопасности, мы закроем границу с Белоруссией, в том числе погранпереход на железной дороге, в связи с учениями „Запад-2025“ в ночь с четверга на пятницу», — заявил он. Трансляция выступления премьера велась на телеканале TVP Info.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства обороны Беларуси, учения «Запад-2025» на территории республики состоятся с 12 по 16 сентября. В маневрах также примут участие вооруженные силы России. В ходе учений военнослужащие двух государств отработают взаимодействие совместных группировок войск, направленное на обеспечение безопасности Союзного государства.
В ответ на происходящие события Польша совместно с союзниками по НАТО приступила к проведению широкомасштабных учений под названием «Железный защитник». В маневрах принимают участие порядка 34 тысяч военнослужащих, а также привлечено около 600 единиц военной техники.
Сообщалось, что одним из ключевых элементов учений «Запад-2025» станет отработка планирования применения ядерного оружия. Военными будет отработано применение комплекса «Орешник».
Также в белорусском городе Лепеле был задержан гражданин Польши по подозрению в шпионаже, передает RT. У него обнаружили секретные документы, связанные с учениями «Запад-2025». После задержания шпиона МИД Польши призвал граждан страны, находящихся на территории Белоруссии, немедленно покинуть страну любыми доступными средствами, передает 360.ru.
