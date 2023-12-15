Звезда «Кухни» рассказал трогательную историю о поисках своего отца

Актер «Кухни» Богатырев: прекратил поиски своего отца сразу после рождения сына
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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, папа с ребенком на руках
Отцовство помогло Марку Богатыреву почувствовать себя полноценным Фото:

Актер сериала «Кухня» Марк Богатырев рассказал, что он проводил много времени в поисках своего отца. Однако ситуация изменилась, когда у него родился сын. В этот момент он осознал, что нужно прекратить поиски, так как теперь сам стал отцом.

«Я искал своего отца. Все попытки ни к чему не привели. Но когда у меня появился сын, я вдруг понял, что мне не нужно искать отца, потому что я сам стал отцом», — передает слова Богатырева Starhit. Он добавил, что рос с матерью и никогда не видел своего отца даже на фотографиях. Когда будущий актер вырос, его желание встретиться с отцом только усилилось.

После рождения сына Богатырев понял, что многие отсутствующие вещи в его жизни он может испытать через свое отцовство. Этот фактор стал важным аспектом его жизни и помог ему почувствовать себя полноценным, заключил Богатырев.

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Актер сериала «Кухня» Марк Богатырев рассказал, что он проводил много времени в поисках своего отца. Однако ситуация изменилась, когда у него родился сын. В этот момент он осознал, что нужно прекратить поиски, так как теперь сам стал отцом. «Я искал своего отца. Все попытки ни к чему не привели. Но когда у меня появился сын, я вдруг понял, что мне не нужно искать отца, потому что я сам стал отцом», — передает слова Богатырева Starhit. Он добавил, что рос с матерью и никогда не видел своего отца даже на фотографиях. Когда будущий актер вырос, его желание встретиться с отцом только усилилось. После рождения сына Богатырев понял, что многие отсутствующие вещи в его жизни он может испытать через свое отцовство. Этот фактор стал важным аспектом его жизни и помог ему почувствовать себя полноценным, заключил Богатырев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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