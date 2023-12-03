Авторы сериала о Букиных из Екатеринбурга показали первые кадры со съемок. Фото, видео

04 декабря 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Гена и Рома будут работать в одном обувном магазине Фото предоставлено телеканалом ТНТ Авторы сериала «Букины», который расскажет историю о жизни семьи из Екатеринбурга, раскрыли некоторые детали сюжета. Например, Рома будет работать в обувном магазине под руководством своего отца, а Даша увлекаться онлайн-марафонами. Также озвучен список актеров, вернувшихся в главную ностальгическую премьеру года. Зрители увидят сериал уже 18 декабря, рассказали URA.RU на телеканале ТНТ. «События сериала „Букины“ развернутся через 10 лет после последнего появления семейки на экране. За это время Ромка (Александр Якин) и Светка (Дарья Сагалова) успели упорхнуть из родительского гнезда во взрослую жизнь, а Гена (Виктор Логинов) и Даша (Наталья Бочкарева) — поменять легендарную двухэтажную квартиру на загородный дом. Но не какой-то шикарный особняк, а недострой с покосившимся забором», — пояснили представители ТНТ. Теперь Букиных ждут новые соседи — зажиточный стоматолог-интеллигент Валера (Максим Лагашкин) вместе с женой Катей (Екатерина Стулова), которые совершенно не рады появлению шумных раздражителей. Семейную идиллию Гены и Даши нарушат их дети — Света и Рома. Первая вернется в родительский дом после того, как пожила в Москве, вышла замуж, родила ребенка и развелась, ее брат — после неудачно запущенного и прогоревшего бизнеса. Теперь Букин-младший будет работать в том самом магазине обуви, где его отец является директором, а Даша станет фанаткой онлайн-марафонов и турецких сериалов. Также создатели проекта обещают напомнить зрителю о легендарном прошлом семьи из Екатеринбурга: без красной «пятерки» Гены, воспоминаний о хет-трике в финале турнира «Кожаный мяч» и шуток про Грандмастера Бита не обойдется. «Вообще Гена, как и другие персонажи, не должен был измениться. Мировоззрение персонажей, за которое их полюбили зрители, остается прежним. Но у Гены произошел некий карьерный рост — из продавца он стал директором магазина, а совладельцами бизнеса стали все члены его семьи, включая внучку. А еще он отрастил бороду! Бородатым я был еще до того, как много лет назад приступил к роли Гены, но авторы сериала попросили меня ее сбрить, а сейчас бороду удалось отстоять. Но галстук Гены и офисная рубашка все еще при нем», — рассказал Виктор Логинов, сыгравший отца семейства. В сериале ожидаются и два знаковых камбэка: Кирилл Кондратов вернется к роли продавца обуви Данилы — друга Гены, также в кадре появится любимый пес Букиных — Барон. Бывшего мужа Светы сыграет шоумен Тимур Батрудинов, роль ее нового ухажера исполнит Михаил Тарабукин («Кухня», «На солнце, вдоль рядов кукурузы»). Дочь Светы на экране воплотит 7-летняя София Сотникова («Мендельсон»). Режиссер Сарик Андреасян решил продолжить сериал «Счастливы вместе», который рассказывает о семье Букиных из Екатеринбурга. Новый проект будет состоять из 10 серий с 24-минутным хронометражем. Роли в сериале вновь исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин, а история вновь развернется на Урале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авторы сериала «Букины», который расскажет историю о жизни семьи из Екатеринбурга, раскрыли некоторые детали сюжета. Например, Рома будет работать в обувном магазине под руководством своего отца, а Даша увлекаться онлайн-марафонами. Также озвучен список актеров, вернувшихся в главную ностальгическую премьеру года. Зрители увидят сериал уже 18 декабря, рассказали URA.RU на телеканале ТНТ. «События сериала „Букины“ развернутся через 10 лет после последнего появления семейки на экране. За это время Ромка (Александр Якин) и Светка (Дарья Сагалова) успели упорхнуть из родительского гнезда во взрослую жизнь, а Гена (Виктор Логинов) и Даша (Наталья Бочкарева) — поменять легендарную двухэтажную квартиру на загородный дом. Но не какой-то шикарный особняк, а недострой с покосившимся забором», — пояснили представители ТНТ. Теперь Букиных ждут новые соседи — зажиточный стоматолог-интеллигент Валера (Максим Лагашкин) вместе с женой Катей (Екатерина Стулова), которые совершенно не рады появлению шумных раздражителей. Семейную идиллию Гены и Даши нарушат их дети — Света и Рома. Первая вернется в родительский дом после того, как пожила в Москве, вышла замуж, родила ребенка и развелась, ее брат — после неудачно запущенного и прогоревшего бизнеса. Теперь Букин-младший будет работать в том самом магазине обуви, где его отец является директором, а Даша станет фанаткой онлайн-марафонов и турецких сериалов. Также создатели проекта обещают напомнить зрителю о легендарном прошлом семьи из Екатеринбурга: без красной «пятерки» Гены, воспоминаний о хет-трике в финале турнира «Кожаный мяч» и шуток про Грандмастера Бита не обойдется. «Вообще Гена, как и другие персонажи, не должен был измениться. Мировоззрение персонажей, за которое их полюбили зрители, остается прежним. Но у Гены произошел некий карьерный рост — из продавца он стал директором магазина, а совладельцами бизнеса стали все члены его семьи, включая внучку. А еще он отрастил бороду! Бородатым я был еще до того, как много лет назад приступил к роли Гены, но авторы сериала попросили меня ее сбрить, а сейчас бороду удалось отстоять. Но галстук Гены и офисная рубашка все еще при нем», — рассказал Виктор Логинов, сыгравший отца семейства. В сериале ожидаются и два знаковых камбэка: Кирилл Кондратов вернется к роли продавца обуви Данилы — друга Гены, также в кадре появится любимый пес Букиных — Барон. Бывшего мужа Светы сыграет шоумен Тимур Батрудинов, роль ее нового ухажера исполнит Михаил Тарабукин («Кухня», «На солнце, вдоль рядов кукурузы»). Дочь Светы на экране воплотит 7-летняя София Сотникова («Мендельсон»). Режиссер Сарик Андреасян решил продолжить сериал «Счастливы вместе», который рассказывает о семье Букиных из Екатеринбурга. Новый проект будет состоять из 10 серий с 24-минутным хронометражем. Роли в сериале вновь исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин, а история вновь развернется на Урале.