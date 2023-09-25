В России раскрыли дату премьеры фильма «Брат-3»

С 23 ноября россияне увидят фильм «Брат-3»
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Премьера финала второго сезона сериала Эпидемия в Пассаж-Синема. Екатеринбург , кинотеатр, зрители в кинотеатре, просмотр фильма
Россияне смогут увидеть фильм «Брат-3» с 23 ноября, передает Кинопоиск Фото:

Фильм «Брат 3» появится в российских кинотеатрах с 23 ноября. Об этом сообщил интернет-сервис Кинопоиск. Отмечается, что картина находится на заключительной стадии постпродакшена.

«Фильм „Брат 3“ Валерия Переверзева выйдет в России 23 ноября <…> Сам фильм — на заключительной стадии постпродакшена», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале сервиса.

«Брат-3» снял кинорежиссер Валерий Переверзев. В фильме приняли участие рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Торсуевы. Главные роли достались актеру из сериала «Кухня» Василию Карпенко и актрисе Александре Вознесенской.

Ранее сообщалось, что в Перми в конце апреля жители города прошли съемки фильма «Брат-3». Картина расскажет о генеральской дочери, которая влюблена в уличного художника, грабителях-неудачниках и одной ОПГ, истории которых должны перейти в единый сюжет. Картина не связана с фильмами режиссера Алексея Балабанова «Брат 2» и «Брат».

афиша фильма «Брат-3»
афиша фильма «Брат-3»

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Фильм «Брат 3» появится в российских кинотеатрах с 23 ноября. Об этом сообщил интернет-сервис Кинопоиск. Отмечается, что картина находится на заключительной стадии постпродакшена. «Фильм „Брат 3“ Валерия Переверзева выйдет в России 23 ноября <…> Сам фильм — на заключительной стадии постпродакшена», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале сервиса. «Брат-3» снял кинорежиссер Валерий Переверзев. В фильме приняли участие рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Торсуевы. Главные роли достались актеру из сериала «Кухня» Василию Карпенко и актрисе Александре Вознесенской. Ранее сообщалось, что в Перми в конце апреля жители города прошли съемки фильма «Брат-3». Картина расскажет о генеральской дочери, которая влюблена в уличного художника, грабителях-неудачниках и одной ОПГ, истории которых должны перейти в единый сюжет. Картина не связана с фильмами режиссера Алексея Балабанова «Брат 2» и «Брат».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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