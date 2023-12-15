В РФ разработают меры по защите прав детей, чьи родители злоупотребляют алкоголем

РФ разработают меры по защите прав детей, чьи родители злоупотребляют алкоголем

16 декабря 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

В России введут меры по защите прав детей, чьи родители злоупотребляют алкоголем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России разрабатывают концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Она предусматривает введение мер по защите прав детей, чьи родители злоупотребляют алкоголем. Это указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «В рамках совершенствования медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью и лиц, страдающих пагубным (вредным) употреблением алкоголя, предусматриваются: <…> разработка мер по защите прав несовершеннолетних в семьях, где один или оба родителя злоупотребляют алкоголем», — следует из концепции . Также предусматривается внедрение мер по содействию в трудоустройстве граждан, проходящих реабилитацию после лечения алкогольной зависимости, сказано в документе. Помимо этого документ направлен еще и на повышение доступности медицинской реабилитации и правовой помощи. Россиян начнут принудительно лечить от алкоголизма. Разработкой документа занялись на волне трагических происшествий с детьми, случившихся по вине нетрезвых родителей во время самоизоляции. Наркологическая служба в стране полностью готова к внедрению предложенных мер.

В России разрабатывают концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Она предусматривает введение мер по защите прав детей, чьи родители злоупотребляют алкоголем. Это указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «В рамках совершенствования медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью и лиц, страдающих пагубным (вредным) употреблением алкоголя, предусматриваются: <…> разработка мер по защите прав несовершеннолетних в семьях, где один или оба родителя злоупотребляют алкоголем», — следует из концепции. Также предусматривается внедрение мер по содействию в трудоустройстве граждан, проходящих реабилитацию после лечения алкогольной зависимости, сказано в документе. Помимо этого документ направлен еще и на повышение доступности медицинской реабилитации и правовой помощи. Россиян начнут принудительно лечить от алкоголизма. Разработкой документа занялись на волне трагических происшествий с детьми, случившихся по вине нетрезвых родителей во время самоизоляции. Наркологическая служба в стране полностью готова к внедрению предложенных мер.