Сотрудник МИД Франции погиб при израильском ударе в секторе Газа

17 декабря 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

Во время атаки погибло 10 мирных граждан Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Во время атаки вооруженных сил Израиля по городу Рафах в секторе Газа в среду 13 декабря погиб сотрудник МИД Франции. Об Этом сообщило Министерство иностранных дел Франции. «Удар был нанесен по дому в Рафахе, в котором дипломата приютил коллега из генерального консульства Франции», — сообщили во французском МИДе. Кроме представителя консульства, в доме находились двое других сотрудников МИДа, а также их члены смей. В ходе атаки погибло 10 мирных граждан. С начала введения военных частей в сектор Газа на территории проведения зачисток погибли 18 787 человек, 50 897 получили ранения. Информацию об этом сообщению RT, ссылаясь на заявление представителя Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра.

Во время атаки вооруженных сил Израиля по городу Рафах в секторе Газа в среду 13 декабря погиб сотрудник МИД Франции. Об Этом сообщило Министерство иностранных дел Франции. «Удар был нанесен по дому в Рафахе, в котором дипломата приютил коллега из генерального консульства Франции», — сообщили во французском МИДе. Кроме представителя консульства, в доме находились двое других сотрудников МИДа, а также их члены смей. В ходе атаки погибло 10 мирных граждан. С начала введения военных частей в сектор Газа на территории проведения зачисток погибли 18 787 человек, 50 897 получили ранения. Информацию об этом сообщению RT, ссылаясь на заявление представителя Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра.