16 декабря 2023

Сотрудник МИД Франции погиб при израильском ударе в секторе Газа

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Во время атаки погибло 10 мирных граждан Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Во время атаки вооруженных сил Израиля по городу Рафах в секторе Газа в среду 13 декабря погиб сотрудник МИД Франции. Об Этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

«Удар был нанесен по дому в Рафахе, в котором дипломата приютил коллега из генерального консульства Франции», — сообщили во французском МИДе. Кроме представителя консульства, в доме находились двое других сотрудников МИДа, а также их члены смей. В ходе атаки погибло 10 мирных граждан.

С начала введения военных частей в сектор Газа на территории проведения зачисток погибли 18 787 человек, 50 897 получили ранения. Информацию об этом сообщению RT, ссылаясь на заявление представителя Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра.

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Во время атаки вооруженных сил Израиля по городу Рафах в секторе Газа в среду 13 декабря погиб сотрудник МИД Франции. Об Этом сообщило Министерство иностранных дел Франции. «Удар был нанесен по дому в Рафахе, в котором дипломата приютил коллега из генерального консульства Франции», — сообщили во французском МИДе. Кроме представителя консульства, в доме находились двое других сотрудников МИДа, а также их члены смей. В ходе атаки погибло 10 мирных граждан. С начала введения военных частей в сектор Газа на территории проведения зачисток погибли 18 787 человек, 50 897 получили ранения. Информацию об этом сообщению RT, ссылаясь на заявление представителя Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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