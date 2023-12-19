Песков не стал комментировать отказ Норвегии принять самолет РФ с умирающим

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков не ответил на вопрос URA.RU о ситуации с Норвегией Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об отказе Норвегии принять российский самолет с умирающим пассажиром. Об этом стало известно из конференц-колла с официальным представителем Кремля.

«Я не в курсе об этой ситуации. Ничего не могу сказать, воздержусь», — ответил Песков на вопрос URA.RU.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об отказе Норвегии принять российский самолет с умирающим пассажиром. Об этом стало известно из конференц-колла с официальным представителем Кремля. «Я не в курсе об этой ситуации. Ничего не могу сказать, воздержусь», — ответил Песков на вопрос URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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