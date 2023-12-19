Происшествия Песков не стал комментировать отказ Норвегии принять самолет РФ с умирающим 19 декабря 2023 в 14:25 Размер текста - 17 + Песков не ответил на вопрос URA.RU о ситуации с Норвегией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об отказе Норвегии принять российский самолет с умирающим пассажиром. Об этом стало известно из конференц-колла с официальным представителем Кремля. «Я не в курсе об этой ситуации. Ничего не могу сказать, воздержусь», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об отказе Норвегии принять российский самолет с умирающим пассажиром. Об этом стало известно из конференц-колла с официальным представителем Кремля. «Я не в курсе об этой ситуации. Ничего не могу сказать, воздержусь», — ответил Песков на вопрос URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям