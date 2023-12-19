Песков не стал комментировать отказ Норвегии принять самолет РФ с умирающим

Песков не ответил на вопрос URA.RU о ситуации с Норвегией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об отказе Норвегии принять российский самолет с умирающим пассажиром. Об этом стало известно из конференц-колла с официальным представителем Кремля.
«Я не в курсе об этой ситуации. Ничего не могу сказать, воздержусь», — ответил Песков на вопрос URA.RU.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.