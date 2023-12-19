Путин подписал закон о профобучении инвалидов боевых действий

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин упростил получение образования для военных, которые получили инвалидность Фото:

Военные, которые стали инвалидами в ходе боевых действий, теперь могут бесплатно получить профобразование по другой специальности. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

«Имеют право пройти обучение по основным программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) без взимания с них платы за обучение», — говорится в тексте закона, который подписал Владимир Путин. Такая норма работает только для тех военных, которые получили инвалидность в ходе боевых действий.

Закон опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Ранее такая норма действовала, однако она работала в зависимости от выслуги лет.

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Военные, которые стали инвалидами в ходе боевых действий, теперь могут бесплатно получить профобразование по другой специальности. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. «Имеют право пройти обучение по основным программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) без взимания с них платы за обучение», — говорится в тексте закона, который подписал Владимир Путин. Такая норма работает только для тех военных, которые получили инвалидность в ходе боевых действий. Закон опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Ранее такая норма действовала, однако она работала в зависимости от выслуги лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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