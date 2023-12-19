Тюбинг становится популярнее простых санок
ГИБДД напомнило пермякам об опасности тюбинга. В соцсетях ведомство распространяет памятку с советами, как обезопасить себя и окружающих во время зимних развлечений.
«Тюбинг — опасное развлечение! В отличие от санок тюбы способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Это добавляет ярких ощущений и адреналина катающимся. Однако, не стоит забывать про правила безопасности при катании на надувных санках», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте».
В ГИБДД советуют:
- кататься только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью
- соблюдать дистанцию
- кататься на тюбе только сидя
- не кататься вдвоем с ребенком
- не привязывать тюб к машине
- склон должен быть не круче 20 градусов
- внизу должно быть достаточно места для торможения
Развлекаясь, нужно помнить о безопасности
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