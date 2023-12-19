Пермякам рассказали, как не разбиться, катаясь с горы на тюбе. Инфографика

Пермская ГИБДД дала советы по безопасному тюбингу

19 декабря 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Тюбинг становится популярнее простых санок Фото: Сергей Русанов © URA.RU ГИБДД напомнило пермякам об опасности тюбинга. В соцсетях ведомство распространяет памятку с советами, как обезопасить себя и окружающих во время зимних развлечений. «Тюбинг — опасное развлечение! В отличие от санок тюбы способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Это добавляет ярких ощущений и адреналина катающимся. Однако, не стоит забывать про правила безопасности при катании на надувных санках», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте». В ГИБДД советуют: кататься только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью

соблюдать дистанцию

кататься на тюбе только сидя

не кататься вдвоем с ребенком

не привязывать тюб к машине

склон должен быть не круче 20 градусов

внизу должно быть достаточно места для торможения Развлекаясь, нужно помнить о безопасности ГИБДД города Березники https://vk.com/ber_bezopasnye

ГИБДД напомнило пермякам об опасности тюбинга. В соцсетях ведомство распространяет памятку с советами, как обезопасить себя и окружающих во время зимних развлечений. «Тюбинг — опасное развлечение! В отличие от санок тюбы способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Это добавляет ярких ощущений и адреналина катающимся. Однако, не стоит забывать про правила безопасности при катании на надувных санках», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте». В ГИБДД советуют: