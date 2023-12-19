Пермякам рассказали, как не разбиться, катаясь с горы на тюбе. Инфографика

Пермская ГИБДД дала советы по безопасному тюбингу
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Митинг День защитника отечества. Пермь, тюбинг, ватрушка, зимняя прогулка, катание с горки, ребенок в парке
Тюбинг становится популярнее простых санок Фото:

ГИБДД напомнило пермякам об опасности тюбинга. В соцсетях ведомство распространяет памятку с советами, как обезопасить себя и окружающих во время зимних развлечений.

«Тюбинг — опасное развлечение! В отличие от санок тюбы способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Это добавляет ярких ощущений и адреналина катающимся. Однако, не стоит забывать про правила безопасности при катании на надувных санках», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте».

В ГИБДД советуют:

  • кататься только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью
  • соблюдать дистанцию
  • кататься на тюбе только сидя
  • не кататься вдвоем с ребенком
  • не привязывать тюб к машине
  • склон должен быть не круче 20 градусов
  • внизу должно быть достаточно места для торможения
Развлекаясь, нужно помнить о безопасности
Развлекаясь, нужно помнить о безопасности

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ГИБДД напомнило пермякам об опасности тюбинга. В соцсетях ведомство распространяет памятку с советами, как обезопасить себя и окружающих во время зимних развлечений. «Тюбинг — опасное развлечение! В отличие от санок тюбы способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Это добавляет ярких ощущений и адреналина катающимся. Однако, не стоит забывать про правила безопасности при катании на надувных санках», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте». В ГИБДД советуют:
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© Служба новостей «URA.RU»
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