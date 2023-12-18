В Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали водителя, сбившего женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.
«На улице Магистральная водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего покинул место происшествия», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.
Инспекторы вычислили автомобиль нарушителя по камерам. Водителем оказался 26-летний мужчина, его может ожидать административный арест до 15 суток или лишение прав на полтора года.
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