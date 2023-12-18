18 декабря 2023

В ЯНАО задержали водителя, уехавшего с места ДТП после наезда на пешехода. Видео

В Новом Уренгое полиция задержала водителя, сбившего девушку на дороге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, полиция, гибдд, дпс, гаи
Полицейские вычислили водителя по камерам Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали водителя, сбившего женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.

«На улице Магистральная водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего покинул место происшествия», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.

Инспекторы вычислили автомобиль нарушителя по камерам. Водителем оказался 26-летний мужчина, его может ожидать административный арест до 15 суток или лишение прав на полтора года.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали водителя, сбившего женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО. «На улице Магистральная водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего покинул место происшествия», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Инспекторы вычислили автомобиль нарушителя по камерам. Водителем оказался 26-летний мужчина, его может ожидать административный арест до 15 суток или лишение прав на полтора года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...