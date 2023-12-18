Происшествия ДТП В ЯНАО задержали водителя, уехавшего с места ДТП после наезда на пешехода. Видео В Новом Уренгое полиция задержала водителя, сбившего девушку на дороге 19 декабря 2023 в 17:19 Размер текста - 17 + Полицейские вычислили водителя по камерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали водителя, сбившего женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО. «На улице Магистральная водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего покинул место происшествия», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Инспекторы вычислили автомобиль нарушителя по камерам. Водителем оказался 26-летний мужчина, его может ожидать административный арест до 15 суток или лишение прав на полтора года. В Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали водителя, сбившего женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО. «На улице Магистральная водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего покинул место происшествия», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Инспекторы вычислили автомобиль нарушителя по камерам. Водителем оказался 26-летний мужчина, его может ожидать административный арест до 15 суток или лишение прав на полтора года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям