Челябинский вице-губернатор по «Слову пацана» призвала обсудить в школах прошлое

19 декабря 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Ирина Гехт предложила поговорить на «Уроках о важном» о «Слове пацана» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После показа сериала «Слово пацана» в Челябинской области первый вице-губернатор Ирина Гехт предложила обсудить в школах с учениками прошлое. Как сказала Гехт, это можно сделать на уроках «Разговоры о важном». «Уже начало фильма натолкнуло меня на несколько мыслей. Ты действительно погружаешься в атмосферу своего детства, когда порой вечером было страшно пройти по двору. Когда существовали „авторитеты“ в школе, и они диктовали свои правила. Может быть, стоит обсудить это на „Разговорах о важном“ в школах», — написала Гехт в своем telegram-канале. Руководитель рассказала, что к ней обратились вице-мэры, сообщившие, что фильм стал мотивацией для объединения в группы. Гехт увидела положительные моменты фильма: примеры настоящей дружбы и верности слову. Обратить на них внимание педагоги смогут на уроках. В этом случае подростки смогут сделать верные выводы, отметила вице-губернатор. Многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября на видеосервисе Wink, а в 2024 году будет показан по телевидению. Рассказывает о человеческих историях, развивавшихся на фоне реформ позднего СССР.

После показа сериала «Слово пацана» в Челябинской области первый вице-губернатор Ирина Гехт предложила обсудить в школах с учениками прошлое. Как сказала Гехт, это можно сделать на уроках «Разговоры о важном». «Уже начало фильма натолкнуло меня на несколько мыслей. Ты действительно погружаешься в атмосферу своего детства, когда порой вечером было страшно пройти по двору. Когда существовали „авторитеты“ в школе, и они диктовали свои правила. Может быть, стоит обсудить это на „Разговорах о важном“ в школах», — написала Гехт в своем telegram-канале. Руководитель рассказала, что к ней обратились вице-мэры, сообщившие, что фильм стал мотивацией для объединения в группы. Гехт увидела положительные моменты фильма: примеры настоящей дружбы и верности слову. Обратить на них внимание педагоги смогут на уроках. В этом случае подростки смогут сделать верные выводы, отметила вице-губернатор. Многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября на видеосервисе Wink, а в 2024 году будет показан по телевидению. Рассказывает о человеческих историях, развивавшихся на фоне реформ позднего СССР.